6,9 büyüklüğündeki depremi 3,1 gibi hissettiriyor! Sismik izolatör sigorta işlevi görüyor! İşte maliyeti...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede binlerce can kaybı yaşanırken çok sayıda binada da ağır yıkımlar yaşandı. A Haber ekipleri deprem anında binalarda adeta sigorta görevi gören izolatörlerin üretim merkezini görüntüledi. Uzmanlar izolatörlere ilişkin "6.9 şiddetindeki bir depremi 3.1 olarak hissedilecek kadar azaltıyor" ifadelerini kullanırken bu sistemin maliyeti de belli oldu. Peki sismik izolatör nedir? Depremde izolatör nasıl çalışır? İzolatörün maliyeti ne kadar? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
İzolatör sisteminin önemi depremlerin ardından bir kez daha anlaşıldı. A Haber izolatörlerin üretildiği fabrikaya gitti ve sistemin nasıl çalıştığını yerinde görüntüledi.
İnşaat Mühendisi Rıdvan Güzel A Haber ekranlarında sismik izolatörün detaylarını paylaştı.
6.9'LUK DEPREMİ 3.1 GİBİ HİSSEDECEKLER
6.9 şiddetindeki bir depremi 3.1 olarak hissedilecek kadar azaltıyor. Sismik izolatörlerimiz yapıya gelen deprem kuvvetlerini azaltan bir sistem. Ortada duranı saf kurşun deprem anında gelen enerjisi sönümleyerek bu izolatörümüzün yatay yöndeki hareketini azaltıyor.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Binamız bitişik nizamlı bir bina mı buna çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bu izolatörler yatay yönde hareket edecektir. Yapısal unsur ve malzemeleri de çok belirleyici. Çok eski binalara izolatör koyduğumuz zaman da o binanın yapısal değeri olması gerekiyor.
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