6,9 büyüklüğündeki depremi 3,1 gibi hissettiriyor! Sismik izolatör sigorta işlevi görüyor! İşte maliyeti...

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Binamız bitişik nizamlı bir bina mı buna çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bu izolatörler yatay yönde hareket edecektir. Yapısal unsur ve malzemeleri de çok belirleyici. Çok eski binalara izolatör koyduğumuz zaman da o binanın yapısal değeri olması gerekiyor.