A Haber TCG Giresun Fırkateyni’nde! 24 gemi deprem bölgesinde

Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları 8. Gününde ümitle devam ederken bölgede canlarımızı kurtarmak için ekipler aralıksız olarak çalışma yapıyor. Diğer taraftan vatandaşlar için çadır kentler kuruldu, konteyner kentler için çalışmalar hızla sürüyor. Aşevleri, mobil tuvaletler sürekli olarak hizmetlerini sürdürüyor. Vatandaşa yardım etmek için devlet ve millet el ele çalışıyor.