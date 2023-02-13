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A Haber TCG Giresun Fırkateyni’nde! 24 gemi deprem bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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A Haber TCG Giresun Fırkateyni’nde! 24 gemi deprem bölgesinde

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik ve 7,6’lık depremlerden sonra devletin tüm unsurları gibi Deniz Kuvvetleri de harekete geçti. Deprem bölgesinde donanmaya ait 24 gemi çalışmalara katılıyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 04.17'de önce 7,7 şiddetinden sonra 13,24'te 7,6 şiddetinde 2 büyük deprem meydana geldi. 10 ilimizde felakete yol açan depremden sonra devlet tüm güçleriyle sahaya indi ve vatandaşın yaralarını sarmak için mücadeleye başladı.

Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları 8. Gününde ümitle devam ederken bölgede canlarımızı kurtarmak için ekipler aralıksız olarak çalışma yapıyor. Diğer taraftan vatandaşlar için çadır kentler kuruldu, konteyner kentler için çalışmalar hızla sürüyor. Aşevleri, mobil tuvaletler sürekli olarak hizmetlerini sürdürüyor. Vatandaşa yardım etmek için devlet ve millet el ele çalışıyor.

Bölgede Mehmetçik de tüm unsurlarıyla görev yapıyor. Karada kurtarma çalışmaları havada yardım ve ekip taşımaları yapılırken denizde de vatandaş için Mehmetçik tüm gücüyle mücadele ediyor. A Haber ekiplerinden Yasin Anzerli TCG Giresun Fırkateyni'nde yapılanları canlı yayında anlattı.

Deniz Kuvvetleri de devletin tüm unsurları gibi harekete geçti. Yüzer hastaneler oluşturuldu, vatandaşa yardım götürüldü ve hastalar uygun yerlere nakledildi. Deprem bölgesinde donanmaya ait 24 gemi çalışmalara katılıyor. TSK kuvvetleri tüm gücüyle vatandaşlara yardımları ulaştırılıyor. TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar yüzer hastane yapıldı ve 1120 yatak ve 66 sağlık personeli ile vatandaşlara hizmet sunuyor.

Gemilerden kalkan helikopterler İncirlik Üssü'ne gidiyor ve oradan yardımları alarak ihtiyaç alan bölgelere en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyor. 7/24 asker ve donanma görev başında vatandaşının yanında.

A Haber TCG Giresun Fırkateyni’nde! A HABER TCG GİRESUN FIRKATEYNİ'NDE!

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