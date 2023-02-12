Deprem bölgesinde dondurucu soğuk! Bina buz sarkıtları ile kaplandı

Ekiplerin enkaz altındaki mücadelesine çetin kış şartları da eklendi. Bazı noktalarda hava sıcaklığı -15 derecelere kadar düşüyor. Ekipler dondurucu soğuklara karşı da mücadele ediyor bir can daha kurtarmak için adeta iğneyle kuyu kazıyor ve tüm Türkiye'ye umut veriyor.