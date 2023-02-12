Deprem bölgesinde dondurucu soğuk! Bina buz sarkıtları ile kaplandı
Deprem bölgesinde çetin kış şartlarına karşı da mücadele ediliyor. Dondurucu soğuğun en çarpıcı görüntüsünü Malatya’da görev yapan A Haber ekiplerinden Barış Türel ekrana getirdi. Patlayan su borusu apartmanı buz kütlesine çevirdi.
Kahramanmaraş merkezli 2. büyük deprem 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Bölgede 7 bine yakın enkaza dönerken binlerce canımızı kaybettik. Molozların altında arama-kurtarma ekiplerinin bir ses ve nefes arayışı kesintisiz olarak devam ediyor.
Ekiplerin enkaz altındaki mücadelesine çetin kış şartları da eklendi. Bazı noktalarda hava sıcaklığı -15 derecelere kadar düşüyor. Ekipler dondurucu soğuklara karşı da mücadele ediyor bir can daha kurtarmak için adeta iğneyle kuyu kazıyor ve tüm Türkiye'ye umut veriyor.
Malatya'da görev yapan A Haber ekiplerinden Barış Türel bölgede yaşanan çetin kış şartlarını ekrana getirdi. Patlayan su borusu apartmanı buz kütlesine çevirdi. Çöşnük Mahallesi Kadim Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dış cephesinde buz sarkıtları gözlere çarpıyor. Tamamen binanın ön cephesini kaplamış vaziyete.
Görüntüler bölgede koşulların ne kadar zor olduğunu ortaya koydu. Çetin kış bölgede yüzünü sert şekilde gösteriyor. Binanın üst katında patlayan su borularından akan sular sarkıt olarak binanın yüzünü kapladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?
- Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
- TOKİ kuraları ne zaman devam edecek? TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura çekimi hangi tairhte başlayacak mı? SONUÇ SORGULAMA EKRNAI
- BİLSEM sınavı ne zaman 2023? MEB Bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ!
- Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Basel maçı oynanacak mı? UEFA açıkladı...
- Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? Hangi tarihte başlayacak? TFF ŞUBAT MAÇ TAKVİMİ son durum ne?
- Deprem yalıtımlı bina ne demek? Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? 2023 FİYATLARI NE KADAR? Raylı sistemli bina nasıl olur? Binaya sonradan takılır mı?
- EYT ertelendi mi, hangi tarihte çıkacak? 12 ŞUBAT EYT son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları ne zaman?
- Emekli maaşı ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 Şubat! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI ne zaman yatacak? 4a-4b-4c 2023 Şubat ödemeleri yattı mı?
- Anaokulları açılıyor mu 2023? Okul öncesi eğitim kurumları ne zaman açılacak? 13 ŞUBAT kreş ve anaokulları hangi illerde açılacak?
- PAK nasıl olunur? PAK nedir, ne iş yapar? EGM personel alımı var mı? Polis Arama Kurtarma olmak için gerekli şartlar neler? Ne zaman kuruldu?