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Deprem bölgesinde dondurucu soğuk! Bina buz sarkıtları ile kaplandı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Deprem bölgesinde dondurucu soğuk! Bina buz sarkıtları ile kaplandı

Deprem bölgesinde çetin kış şartlarına karşı da mücadele ediliyor. Dondurucu soğuğun en çarpıcı görüntüsünü Malatya’da görev yapan A Haber ekiplerinden Barış Türel ekrana getirdi. Patlayan su borusu apartmanı buz kütlesine çevirdi.

Kahramanmaraş merkezli 2. büyük deprem 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Bölgede 7 bine yakın enkaza dönerken binlerce canımızı kaybettik. Molozların altında arama-kurtarma ekiplerinin bir ses ve nefes arayışı kesintisiz olarak devam ediyor.

Depremin üzerinden 153 saat geçmesine rağmen mucize kurtuluşlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Adıyaman'da Rukiye isimli genç bir kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Deprem bölgelerinde ekipler termal kameralarla, ısı tespit cihazlarıyla hayat ışığı arıyor.

Ekiplerin enkaz altındaki mücadelesine çetin kış şartları da eklendi. Bazı noktalarda hava sıcaklığı -15 derecelere kadar düşüyor. Ekipler dondurucu soğuklara karşı da mücadele ediyor bir can daha kurtarmak için adeta iğneyle kuyu kazıyor ve tüm Türkiye'ye umut veriyor.

Malatya'da görev yapan A Haber ekiplerinden Barış Türel bölgede yaşanan çetin kış şartlarını ekrana getirdi. Patlayan su borusu apartmanı buz kütlesine çevirdi. Çöşnük Mahallesi Kadim Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dış cephesinde buz sarkıtları gözlere çarpıyor. Tamamen binanın ön cephesini kaplamış vaziyete.

Görüntüler bölgede koşulların ne kadar zor olduğunu ortaya koydu. Çetin kış bölgede yüzünü sert şekilde gösteriyor. Binanın üst katında patlayan su borularından akan sular sarkıt olarak binanın yüzünü kapladı.

Deprem bölgesinde dondurucu soğuk! DEPREM BÖLGESİNDE DONDURUCU SOĞUK!

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