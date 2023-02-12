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Türkiye'yi umutlandıran mucizeler! Saat saat mucize kurtuluşlar

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Giriş: 12.02.2023 17:14
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler geldi. Depremden tam 6 gün sonra mucize kurtuluşlar yaşandı. İşte saat saat o sevindiren haberler...

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Saat saat mucize kurtuluşlar
Saat saat mucize kurtuluşlar
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