Kahramanmaraş’ta 91 saatte mucize! 67 yaşındaki Asiye Sümbül enkazdan sağ çıkarıldı
GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber canlı yayınında tarihi anlar… Kahramanmaraş’ta 67 yaşındaki Asiye Sümbül isimli bir kadın depremin üzerinden 91 saat geçmesine rağmen enkazdan mucize bir şekilde sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6'lık yüzyılın en büyük depreminde zamanla yarış sürüyor.
Umutların hala sıcak olduğu deprem bölgesinden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.
A Haber canlı yayınında tarihi anlara tanıklık eden izleyiciler bu kez Kahramanmaraş'tan gelen haberle yeni bir mucizeyi yaşadı.
Ebrar Sitesi'nde enkaz altında kalan 67 yaşındaki Asiye Sümbül isimli bir kadın depremin üzerinden 91 saat geçmesine rağmen enkazdan sağ çıkarıldı.
Sedye ile ambulansa alınan Sümbül ilk tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılma anı ve yaşanan mutluluk kameraya anbean yansıdı.
Sümbül'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.
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