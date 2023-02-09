09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Polis Özel Harekat sahada! 200 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar

Polis Özel Harekat sahada! 200 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 16:42
Güncelleme:09.02.2023 16:47
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Malatya’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara Polis Özel Harekat ekipleri de destek veriyor. Şu ana kadar 200 kişiyi sağ kurtaran ekip içinde yer alan polis A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkazdan çıkıp yardıma koştu! PÖH sahada
Enkazdan çıkıp yardıma koştu! PÖH sahada
Başkan Erdoğan, çadır kentti ziyaret etti
Başkan Erdoğan, çadır kentti ziyaret etti
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
İşte dünyanın konuştuğu fay kırığı
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
7,6 depremden yeni görüntü!
7,6 depremden yeni görüntü!
Depremzede çocuklara terapi!
Depremzede çocuklara terapi!
Termal kamera ile arama!
Termal kamera ile arama!
İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN
İŞTE DEPREMİN YIKTIĞI ADIYAMAN
İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ
İŞTE DEPREMİN KORKUNÇ ETKİSİ
Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı
Vatandaşa “Endişe etmeyin” mesajı
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
Depremzedelere 3 öğün sıcak yemek!
İskenderun Limanı’ndaki yangında son durum
İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum
Daha Fazla Video Göster