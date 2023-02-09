09 Şubat 2023, Perşembe
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Polis Özel Harekat sahada! 200 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Malatya’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara Polis Özel Harekat ekipleri de destek veriyor. Şu ana kadar 200 kişiyi sağ kurtaran ekip içinde yer alan polis A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.