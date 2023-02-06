Son dakika | 7,7 büyüklüğünde deprem | Başkan Erdoğan bizzat yönetiyor! Bakanlar felaket bölgelerinde! İşte son durum
Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde şiddetini hissettiren deprem onlarca binanın yıkılmasına yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda deprem bölgelerinde görevlendirilen bakanlar, yaşananları yakında takip ederek son durumları aktardı.
Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin etkisi altında. 10 ilde de büyük bir yıkıntıya neden olan şiddetli deprem sonrası Başkan Erdoğan çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.
Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve onlarca binanın yıkıldığı bölgelere bakanlarını gönderen Başkan Erdoğan, tüm gelişmeleri yakından talip ediyor. Acının dayanılmaz boyutta olduğu bölgelere geçen bakanlar, iil il son durumları böyle açıkladı...
İŞTE BAKANLARIN BÖLGELERDEN AKTARDIKLARI DUYURULAR
TBMM Başkanı Şentop: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Bakanı Soylu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, sabah saat 04.17 civarında 7.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli deprem meydana geldiğini belirterek, şöyle dedi:
'SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYONLAR YANILTICI'
Soylu, deprem bölgesinde bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önemli. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını deprem bölgesi haricinde kullanmamaları ve hatları meşgul etmemeleri. Özellikle sosyal medyada dezenformasyonlar bu saatte hem yanıltıcı hem meşgul edici. Bu vesileyle bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyata hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz.Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardıkSilahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde 7.4 şiddetinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem için bölgede "Arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediliyor" dedi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay'dan yürütüyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.
Bakan Kirişci, Vali Süleyman Elban ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte Turgut Özal Bulvarı'nda depremde çöken bir binada inceleme yaptı.
Vali Elban ve diğer ilgililerden bilgi alan Bakan Kirişci, bölgede incelemelerde bulanarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.
Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Özer: illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerinde 1 hafta eğitim öğretime ara verileceğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde devletimiz, tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Biz de Şanlıurfa'ya hareket ediyoruz. Devletimiz tüm kademeleriyle milletimizin yanındadır.Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası devletimiz var gücüyle bölgede çalışmalarını sürdürecek, gereken çalışmaları yapacaktır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, ülkemize geçmiş olsun.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da şu ana kadar 88 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile depremin etkilediği kentlerden olan Malatya'da Valilik bünyesinde oluşturulan Kriz Masasını ziyaret eden Ersoy, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Tüm Türkiye'ye başsağlığı dilediğini ifade eden Ersoy, "Şu an itibarıyla Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1288 yaralımız var, 27'si ağır. Sayı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz merkezde 76 bina bloğu yıkılmış durumda tamamen. Doğanşehir'de çoğu tek katlı olmak üzere 150 binamız yıkılmış durumda." dedi.
Bakan Ersoy, komşu illerden arama kurtarma ekiplerinin intikal etmeye başladığını aktararak, AFAD ve diğer ekiplerin binalara müdahale ettiğini söyledi. Önceliğin ilk etapta canları kurtarmak ve maksimum sayıda vatandaşı enkaz altından çıkarmak olduğunu vurgulayan Ersoy, akşam için toplanma bölgelerinde ve yıkılmış binaların yakınlarında çadırların kurulumuna başlandığını söyledi.
Bakan Ersoy, bölgedeki vatandaşlardan gerekmedikçe araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını isteyerek, şu an yolların açık tutulmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.
Karayollarının da bu konuda seferber olduğunu ifade eden Ersoy, "Bütün gücümüzle müdahale ediyoruz. Büyükşehirlerden kargo uçaklarıyla kurtarma ekipleri intikal etmeye başladı. Akşama kadar bütün binaları kontrol altına alacağımızı umuyoruz." dedi.
Ersoy, gazetecilerin içme suyu şebekesine ilişkin sorusu üzerine "Şebeke suyunun kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse şişe suyu kullanılması gerekiyor." yanıtını verdi.
Bakan Ersoy açıklamasının ardından kent merkezinde yıkılan Yeni Cami ve Büyük Otel'in enkazında incelemede bulundu. Depremzedelerle görüşen Ersoy, geçmiş olsun dileğini iletti.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ise Doğanşehir ilçesine geçtiği belirtildi.
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