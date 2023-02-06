Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den 7,7 büyüklüğündeki deprem hakkında tsunami uyarısı! Denizlerde dalgalar yükseldi

TÜRKİYE 7,7 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Bölgede artçılar devam ediyor. İşte dakika dakika sıcak gelişmeler...

11.44 Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu

11.36 YÖK, depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

11.22 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz."

11.05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.

09.56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 ölü, 200 yaralı var, 300 bina yıkıldı. Toplamda 284 can kaybı var, yaralı sayısı 2 bin 323" dedi.

09.53 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.

09.24 BOTAŞ: Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur.

09.02 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş ve diğer illerde hissedilen deprem sonrası bakanlığa bağlı bölgedeki tüm personelin, valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik ettiğini belirtti.

08.40 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremden etkilenen Kahramanmaraş ve diğer illerde vatandaşlara güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

08.25 İskenderun ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı

08.18: Başkan Erdoğan 9 ilin valisi ile görüştü

08.15 Kızılay Başkanı Dr. Kınık: Tüm Türkiye'yi gün ışır ışımaz kan vermeye davet ediyorum

07.50 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Kent genelinde 531 göçük var

AFAD: 76 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

07.44: AFAD'dan yapılan açıklamada; saat 07.40 itibarıyla depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 42 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

07.30 Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi."

07.15 İletişim Başkanlığı "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur." paylaşımında bulundu.

07.03 Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldı" dedi.

07.00 Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgelerinde acil durum ilan etti.