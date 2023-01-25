25 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul Finans Merkezi nisan ayında açılıyor! Ekonominin kalbi olacak
İstanbul Ümraniye'de 2012 yılında temeli atılan İstanbul Finans Merkezi'nin inşasında sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekonominin kalbi olacak projenin nisan ayında tamamlanacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.