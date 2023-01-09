Beklenen yağışlar yolda! Bazı bölgelerde kara çevirecek! Uzman isim A Haber’de gün vererek uyardı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

METEOROLOJİ'DEN ÜST ÜSTE UYARILAR

92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekorunun kırıldığı, yağış rakamlarının mevsim normalleri altında kaldığı Antalya, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisine girecek. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezinde ve ilçelerinde yarından itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların sahil kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.