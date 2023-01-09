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Beklenen yağışlar yolda! Bazı bölgelerde kara çevirecek! Uzman isim A Haber'de gün vererek uyardı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Beklenen yağışlar yolda! Bazı bölgelerde kara çevirecek! Uzman isim A Haber’de gün vererek uyardı... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Yurt genelinde beklenen kar yağışı henüz etkisini göstermezken Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç A Haber ekranlarında çok sayıda bölge için son tahminleri açıkladı. Önümüzdeki günlerde yoğun bir serisinin başlayacağını söyleyen Koç, vatandaşları uyardı. Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda ise özellikle Ankara'da hafta sonuna doğru karla karışık yağmurun etkili olacağı görüldü. İşte İstanbul Ankara İzmir 5 günlük hava durumu...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başlarken Marmara bölgesinde kar yağışı dört gözle bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç A Haber ekranlarında hava durumuna yönelik son tahminleri açıklarken İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde de değerlendirmelerde bulundu.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Bu gece saatlerinden itibaren yurdun batı kesimleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Bu kütlenin aralıklarla yağışlara neden olmasını bekliyoruz.

TOROSLAR BÖLGESİNDE KARA ÇEVİRECEK

Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz illerinde yağış etkili olacak. Kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlarımız dikkatli olsun. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü yağışlar devam edecek. Yağışların Akdeniz'in yüksek kesimlerinde toroslar mevkiinde kara dönmesini bekliyoruz.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Sıcaklıklar mevsim beklentilerinin üzerinde devam edecek. Salı ve Çarşamba günü lodos nedeniyle soba zehirlenmesine karşı dikkatli olması gerekiyor.

ANKARA İSTANBUL VE İZMİR HAVA DURUMU

Ankara'da sıcaklıkların 9 derece olmasını bekliyoruz. Yarın öğle saatlerinden itibaren sis ve pus kalkacak. Çarşamba ve Perşembe günü yağmur ve sağanak bekliyoruz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde havalar 13-14 derece olacak. Yağışlarda Salı ve Çarşamba günü yağmur ve sağanak bekliyoruz.

İzmir'de ise önümüzdeki günlerde sağanak yağış etkili olacak. Salı ve Çarşamba günü kuvvetli yağış bekliyoruz. Sıcaklıklar İzmir'de 14-15 derece olacak.

METEOROLOJİ'DEN ÜST ÜSTE UYARILAR

92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekorunun kırıldığı, yağış rakamlarının mevsim normalleri altında kaldığı Antalya, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisine girecek. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezinde ve ilçelerinde yarından itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların sahil kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KIYI EGE'DE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükçe yapılan tahmine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

Beklenen yağışlar yolda BEKLENEN YAĞIŞLAR YOLDA

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