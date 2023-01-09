AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den A Haber'e özel açıklamalar! 2023 seçimleri için tarih verdi
Son dakika haberi.... Seçim tarihi değişecek mi? 14 Mayıs'a alınır mı? 6'lı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Kandemir, "Bayram sonrası seçime gidilebilir" ifadelerini kullandı.
Seçimin öne alınacağı artık kesin gibi görünüyor. Son MYK toplantısında 14 Mayıs tarihinin öne çıktığı belirtiliyor. Seçimin bu tarihte olma olasılığı nedir? Mayıs ayı dışında bir alternatif var mı?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.
Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.
Dolayısıyla irade sandığa yansısın istiyoruz. Temel motivasyonumuz bu. Böyle baktığımızda istiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz.
Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yetkisi var. Cumhurbaşkanımız eğer kullanmak isterlerse bu yetkiyi kullanabilirler. Malum olduğu üzere bundan 1 sene kadar evvel yine milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla seçim yasasında bir takım değişiklikler olmuştu. Bu 6 Nisan itibariyle 1 seneyi doldurmuş oluyor. 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe muhalefet partileri rıza göstermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yetkisini kullanma hakkının var olduğunu görüyoruz düşünüyoruz.
Temel motivasyonumuzdan hareketle yani milletimiz sandığa gitsin hangi partiye oy verecekse hangi adaya oy verecekse gönül rahatlığıyla oy versin. Biz çünkü seçime katılımıyla övünen bir ülkeyiz. Avrupa'da seçime katılımın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bunu muhafaza edelim istiyoruz. Buradan baktığımızda yani seçim tarihi güncellemesinin makul olduğuna inanıyoruz. Burada konuşulan tarihler var bu tarihlerden bir tanesi Cumhurbaşkanımız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidecek şekilde değerlendirilebilir.
"BAYRAM SONRASI SEÇİME GİDİLEBİLİR"
Yani bu bahsettiğiniz tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra genel başkanlara iletilecek bu değerlendirmeler. Ama istiyoruz ki bu iş Haziran'a kalmasın. Haziran'dan önce bayram sonrası inşallah bir seçime gidelim. Sandık milletimizin önüne gelsin. Milletimizin iradesi tecelli etsin.
OY ORANLARI BEKLENTİSİ
Nihayetinde hiçbir vatandaşımızın oyu bizim cebimizde değil. Seçim günü vatandaşımız kabine giriyor ve vicdanıyla aklıyla karar veriyor. Biz şu anda çok ciddi bir daha çalışması yürüyoruz. Geçtiğimiz ramazan ayından itibaren çok yoğun bir teşkilat çalışması yaptık. Sandık, sandık-sokak, sokak inanılmaz bir çalışma yapıyoruz. Yazın köylerde tüm arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttü. Türkiye'de bütün hanelere ulaşacak şekilde bir çalışma yürüyoruz. Milletimizin teveccühünü görüyoruz. Buradan hareketle belki iddialı gözükecek ama net şekilde söylüyorum; AK Parti girdiği seçimlerdeki en yüksek oyunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyunu alarak bu seçimim tamamlayacak. Yüzde 51'den daha fazla oy alacağını düşünüyorum.
AK Parti çözümün merkezi, Cumhur İttifakı gerçekten milli iradenin merkezi. Özellikle son dönemdeki adımlarıyla bunu bir kez daha göstermiş oldu. Bunu saha çalışmalarında ve il mitinglerinde görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız 61 tane miting yaptı. Yurt dışı programları hariç yani her hafta 1,2 miting yapmış oluyor. Her gittiğimiz ilde yaptığımız en güçlü açık alan toplantılarını yaptık.
En son cumartesi günü Antalya'daydık. İnanılmaz bir teveccüh ile karşılaştık. Bugüne kadar bize mesafeli duran vatandaşlarımızın da ilgisini gördük. Biz saha çalışmalarını yaparken bir yandan da fotoğraf çekme imkanımız da oluyor. Son bir sende AK Parti tarihinin en büyük en güçlü açık hava toplantılarını yaptık. Aynı şekilde yola devam ediyoruz. Bu hafta Muğla'da olacağız. Ondan sonra Denizli, Hatay bu programlar devam edecek. Bunun sonrasında seçim mitingleri başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün illere, büyük ilçelere ve İstanbul'un tüm ilçelerine gidecek şekilde program yapıyor. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinleyerek ve bunlara çözüm üreterek çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların seçimlere en az yüzde 52 olarak yansıyacağına inanıyorum.
Bir tarafta "Türkiye Yüzyılı" diyerek Türkiye'yi merkeze alan Türkiye'nin kendi dilini, kendi teknolojisini inşa edeceği bir siyaset vaat eden sadece Türkiye'nin içerisinde değil dünyaya bir siyaset modeli öneren bir Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta hala daha kendi içerisindeki farklılıkları tartışan ve bir adaya henüz karar veremeyen hayalet ortağın ortalardan dolandığı yani HDP'yi kast ediyorum bir ittifak var. Yani Türkiye'ye vasatı vaat eden henüz orta da bir şey yok bile pazarlıkla bakanlık paylaşan yani Türkiye'ye eski Türkiye'yi vaat eden bir blok bir Millet İttifakı var. Dolayısıyla vatandaşlarımız net kararını çoktan vermiştir. Bu partilerin seçim tabanlarının da seçime girdiklerinde onlara çok büyük bir ders vereceklerini 2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum.
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