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2023 seçimleri için yeni tarih verdiler! A Haber ekranlarında açıkladılar! Mahmut Övür duyurdu Melih Altınok "Ben de öyle duydum" dedi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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2023 seçimleri için yeni tarih verdiler! A Haber ekranlarında açıkladılar! Mahmut Övür duyurdu Melih Altınok Ben de öyle duydum dedi

2023 yılına girilmesinin ardından artık gözler seçim takvimine çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Tarihin çok az daha geriye çekilmesiyle ilgili çalışmalar var" ifadelerini kullandı. Çelik'in bu sözlerini A Haber ekranlarında yorumlayan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür seçime ilişkin tarih verirken, Moderatör Melih Altınok "Ben de öyle duydum ve yazdım" ifadelerini kullandı. Peki 2023 seçimleri ne zaman olacak? İşte detaylar...

2023 yılına girilirken bu yıl gerçekleşecek olan seçimlerde tarihin öne çekilme ihtimali gündemdeki sıcaklığını koruyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin bugün net ifadeler kullanırken seçim tarihinin değişebileceğinin sinyalini verdi.

AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir gazetecinin, 2023 seçimleriyle ilgili 16-30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Seçimin öne alınması gerekli mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki, işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar,"

TARİH GERİ ÇEKİLEBİLİR

"Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar, tarımla ilgili birçok konuyla ilgili birtakım tarihlere denk geliyor. O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım."

SEÇİM İÇİN TARİH VERDİLER

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin yaptığı açıklamada "14 Mayıs olacak herhalde büyük ihtimalle." ifadelerini kullandı. Övür'ün bu sözleri sonrası Melih Altınok da "Ben de öyle duydum ve öyle yazdım" dedi.

2023 seçimleri için yeni tarih verdiler! 2023 SEÇİMLERİ İÇİN YENİ TARİH VERDİLER!

Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

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