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İstanbul'da yılbaşı öncesi denetim: Ruhsat ve ürünler incelendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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İstanbul’da yılbaşı öncesi denetim: Ruhsat ve ürünler incelendi

İstanbul'da yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapılan eğlence mekanları denetlendi. Ekipler, işletmelerin ruhsatlarını, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Diğer yandan denetimlerin süreceği öğrenildi.

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