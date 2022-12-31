İstanbul’da yılbaşında o caddeler trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar...

Şişli'de saat 14.00'ten itibaren Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri, Bostan, Atiye, Altın, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu ve Bronz sokaklar trafiğe kapatılırken Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri alternatif olarak açıklandı.

Beşiktaş'ta saat 16.00'dan itibaren Çiğdem Sokak, İskele Caddesi ve Cezayir Sokağı trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanabilecek.