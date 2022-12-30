EYT düzenlemesi TBMM’ye geliyor: Taslak için geri sayım başladı! İşte tarih...

EYT YASASININ İÇERİĞİ NE OLACAK?

Faruk Erdem, "Burada bir milat var 8 Eylül 99. Bu tarih ve öncesinde bir sigortalı olarak herhangi bir sigorta kolundan çalışmaya başlamış primini ödemiş insanlara EYT'li diyoruz. Herkes bu yasadan yararlanacak demiyorum. 'Yaş sınırı uygulanmayacak' açıklamasını yaptıktan sonra Başkan Erdoğan, ve yasanın içeriğini tam görmediğimiz için biraz sağlıklı değerlendirmelerde bulunamıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Usta kalem Faruk Erdem, erkek ve kadınlarda yaş - prim gün sayısını ise şöyle açıkladı:

"Şartlar ne? Kadınlarda 20 bekleyeceğiz. Bu 20 yılda çalışsanız çalışmasanız çok önemli değil. 20 yıllık bir süre geçecek. SSK'lı kadınlarda 5 bin gün prim sayısı olacak."