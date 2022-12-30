EYT düzenlemesi TBMM'ye geliyor: Taslak için geri sayım başladı! İşte tarih...
Milyonlarca emekçinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin taslak metni için geri sayım başladı. TBMM yeni yıldaki çalışmalarına hızla başlıyor. Yeni yılda, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya alınması, 7'nci yargı paketi ve anayasa değişikliği için çalışmalar yapılacak. İşte TBMM'nin mesai yapacağı tarih...
2023 yılında TBMM Genel Kurulu'un ilk gündem maddesi, çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması olacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin aynı konudaki önergeleri ile birleştirilerek görüşülecek ve araştırma komisyonu kurulacak.
Komisyon 17 üyeden oluşacak ve 3 ay süre ile çalışacak. Bu kapsamda hazırlanacak rapor, Genel Kurul'da gündeme gelecek.
ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELER
Meclis yeni yılda önemli yasal düzenlemeler için de yoğun bir mesai yapacak.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti grubu tarafından son şekli verilecek.
Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.
EYT TASLAĞI MECLİS'E GELİYOR
EYT ile ilgili bakanlık tarafından hazırlanan taslak metnin de önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Düzenlemeye son şekli verildikten sonra yine ocak ayının ilk günlerinde Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.
YARGI PAKETİ OCAK AYI ORTALARINDA MECLİS'E GÖNDERİLECEK
Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları devam eden 7'nci yargı paketi de yeni yılın yasal düzenlemeleri arasında yer alıyor.
Yargı paketinin ocak ayı ortalarında Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.
Yine AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu başörtü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi de yeni yılın önemli düzenlemeleri arasında yer alıyor.
TBMM NE ZAMAN EYT İÇİN MESAİ YAPACAK
TBMM, 1 haftalık aranın ardından 3 Ocak 2023'te yasama faaliyetlerine başlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN EYT MÜJDESİNİ VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada milyonlarca vatandaşa müjde verdi.
YAŞ SINIRI OLMAYACAK
Başkan Erdoğan "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SOSYAL SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİYORUZ"
Başkan Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31,5 milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır."
YENİ DÜZENLEME NE GETİRECEK?
A Haber'de EYT'de son durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş 11-12 milyon insan var. Bunların bir kısmı yeni yasaya göre yaşı geline emekli olmuş. 4-5 milyondan bahsedilmekte EYT çerçevesinde." dedi.
EYT YASASININ İÇERİĞİ NE OLACAK?
Faruk Erdem, "Burada bir milat var 8 Eylül 99. Bu tarih ve öncesinde bir sigortalı olarak herhangi bir sigorta kolundan çalışmaya başlamış primini ödemiş insanlara EYT'li diyoruz. Herkes bu yasadan yararlanacak demiyorum. 'Yaş sınırı uygulanmayacak' açıklamasını yaptıktan sonra Başkan Erdoğan, ve yasanın içeriğini tam görmediğimiz için biraz sağlıklı değerlendirmelerde bulunamıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Usta kalem Faruk Erdem, erkek ve kadınlarda yaş - prim gün sayısını ise şöyle açıkladı:
"Şartlar ne? Kadınlarda 20 bekleyeceğiz. Bu 20 yılda çalışsanız çalışmasanız çok önemli değil. 20 yıllık bir süre geçecek. SSK'lı kadınlarda 5 bin gün prim sayısı olacak."
"Erkeklerde ise 25 yıl geçecek ve 5 bin gün prim sayısı olacak. Ama 25 yılı dolduramayan sigortalılar var. Mesela bugün 29 Aralık 2022, 30 Aralık 1997'de sigortalı olmuş bir arkadaşımız için 25 yıl yarın dolacak. Diğer dönemlerde de kademeli olarak dolacak. İlk şart bu 5 bin şartı."
BAĞKUR - SSK - EMEKLİ SANDIĞINDA EYT NASIL OLACAK?
Erdem, "BAĞKUR'lu isek 9 bin gün erkekler için, kadınlar için ise 7200 gün sayı olacak. Emekli Sandığında da benzer şarlar var. Burada bir kafa karışıklığı dar var. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında şu vardı; "Emekli Sandığı, BAĞKUR, SSK arasında bir fark gözetilmeyecek" şeklinde. Burada bazı yorumlarda "Acaba primler eşitleniyor mu?" noktasına gelindi. Fakat bununla ilgili bir açıklık yok. Ama yapılan açıklamalara göre, yasa gelince göreceğiz, onlar için 7200 – 9000 gün devam edecek." şeklinde konuştu.
EMEKLİLİKTEKİ HAKSIZLIĞI GİDERECEK BİR NORM BİRLİĞİ OLACAK MI?
Diğer yandan önemli bir bilgiyi hatırlatan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bir esnaf ziyaretinde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'nin açıklaması vardı. Emeklilikteki haksızlığı giderecek bir norm birliği için bir çalışma başlattıklarını söylemişti. Ama bu EYT kapsamı içinde mi olur yoksa bundan sonraki dönem için mi olur? onu göreceğiz." dedi.
EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
Erdem, "İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi EYT'den yararlanacak. Daha sonra ise 4-4,5 milyon kişi emekli olacak. Ben şunu anlamaktayım; Bu EYT kapsamında kurum ayrımı olmayacak. 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuşsa bu kapsama girecek. Emekli olup çalışmaya devam edenler için sigorta teşvik pirimi getirilecek." cümlelerine yer verdi.
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