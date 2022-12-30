30 Aralık 2022, Cuma
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A Haber Aydın Nazilli'de patlama yaşanan döner dükkanına girdi!
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir dönercide meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre tüp değişimi esnasında patlamanın meydana geldiği ve bir anda işyerini alevlerin sardığı öğrenilirken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınırken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşanan kaza sonrası yaralıların isimleri belli olurkken A Haber Muhabiri Tayfun Er patlamanın yaşandığı dükkana girerek izlenimlerini aktardı. İşte detaylar...