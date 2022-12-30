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Son dakika: Aydın’daki restoranda patlama: Olay sonrası yangının ilk anları kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Son dakika: Aydın’daki restoranda patlama: Olay sonrası yangının ilk anları kamerada

SON DAKİKA: Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlama sonrası 7 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Korkunç patlama ardından çıkan yangının ilk anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlama sonrası 7 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Nazilli'deki işletmede patlama sonrası çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yangının bir anda alevlenmesi ve bir vatandaşın müdahalesi yer alırken, alevlerin işletmenin giriş kapısını tamamen kapladığı görülüyor.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Yangın sonrası Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 5 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

ADALET BAKANI BOZDAĞ: PATLAMA HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Bozdağ, "Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adli soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Aydın/Nazilli'de bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Nazilli'ye ve Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

VALİ AKSOY: İLK TESPİTİMİZ TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA PATLAMA OLDUĞU YÖNÜNDE

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli'de meydana gelen işyeri patlamasının ilk tespitlere göre tüp değişimi sırasında olduğunu belirterek, "1'i ağır 5 yaralımız var. Maalesef 7 vatandaşımız da hayatını kaybetti" dedi.

Nazilli'de meydana gelen patlama sonucu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından açıklama yapan Vali Aksoy, "Bugün 15.35 sırasında işletmemizde tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesinde 1'i ağır 5 yaralımız söz konusu. Maalesef 7 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şu anda itfaiye çalışanlarımız cenazeleri buradan alarak hastaneye intikalleri sağlandı. Çok üzgünüz böylesine bir kazayı yaşamış olmak ve insanlarımızın yaşamını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"PATLAMA TÜP DEĞİŞİMİ ESNASINDA OLMUŞ"

İlk tespitlere göre tüp değişimi sonucu patlama olduğunu ifade eden Vali Aksoy, "Çalışanın ilk beyanına göre tüpten bir koku geldiği ve tüple ilgili yetkili kişinin gelerek tüpü değiştirme noktasında bir kokunun olduğu, bazı kişileri kendisinin dışarıya çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabi olay yeri incelememiz ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek ama ilk tespitlerimize göre maalesef tüpten kaynaklı bir patlama olduğu ifade edilebilir" şeklinde konuştu.

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