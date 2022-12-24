Mustafa Kemal Çiçek'ten Akşener - Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu analizi: "Baba oğul” çıkışı İmamoğlu’nun imajına zarar verdi

CHP'li eski isim Mustafa Kemal Çiçek'in A Haber'de yaptığı tespitler şöyle:

"KEMAL BEY 2014-2018'DE KULLANMADIĞI HAKKINI 2023'TE KULLANMAK İSTİYOR"

"Esasında ne kadar hissettirmek istememelerde şiddetli bir deprem yaşanmakta 6'lı masada. Çeşitli yerlerde billboardlara afişler asılmış "Ey dünya sana rakip olmaya geliyorum" tarzında açıklamalar var. Aslında Kemal Bey, 2014 ve 2018'de kullanmadığı hakkını 2023'te kullanmak istiyor. Her ne kadar partisini, seçmenini konsolide etmek istiyorsa da belediyeleri (Ankara, İstanbul) almakla belediye meclisinde çoğunluk yok. Ve seçimlerde yine Cumhur İttifakı, 2019 yerel seçimlerinde büyük oy farkı ile kazandı ama yürütme ergi olması nedeniyle böyle bir durum yaratıldı. Ve bu seçim seçmenini tatmin etmedi. Neden? O belediye başkanlıkları CHP seçmeninin tatmin edecek faaliyetlerde bulunmadılar. Daha fazla İYİ Parti ile münasebetleri oldu. Bu fotoğrafta onun yansımasıdır."