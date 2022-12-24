Mustafa Kemal Çiçek'ten Akşener - Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu analizi: "Baba oğul” çıkışı İmamoğlu’nun imajına zarar verdi
A Haber’de yayınlanan SATIR ARASI’na konuşan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, 6’lı masada Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu tarafından sahneye konan “Saraçhane tiyatrosu” ile ilgili çarpıcı analizlerde bulundu. Sarılma fotoğrafları üzerinden sözü Akşener’in “Diğer genel başkanları aradım ulaşamadım” ifadelerine getiren Çiçek, “24 saat sonra tablo tersine döndü. Akşener, sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor.” şeklide konuştu. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu için “Baba-Oğlul” açıklamasına atıfta bulunan Çiçek, “İmamoğlu, 1. basamak Cumhurbaşkanlığı adaylığı olmazsa 2. basamağı kaybetmek istemiyor. O da (CHP) Genel Başkanlık. Bu yaşananlar İmamoğlu’nun imajına zarar verdi." dedi.
CHP'li eski isim Mustafa Kemal Çiçek'in A Haber'de yaptığı tespitler şöyle:
"KEMAL BEY 2014-2018'DE KULLANMADIĞI HAKKINI 2023'TE KULLANMAK İSTİYOR"
"Esasında ne kadar hissettirmek istememelerde şiddetli bir deprem yaşanmakta 6'lı masada. Çeşitli yerlerde billboardlara afişler asılmış "Ey dünya sana rakip olmaya geliyorum" tarzında açıklamalar var. Aslında Kemal Bey, 2014 ve 2018'de kullanmadığı hakkını 2023'te kullanmak istiyor. Her ne kadar partisini, seçmenini konsolide etmek istiyorsa da belediyeleri (Ankara, İstanbul) almakla belediye meclisinde çoğunluk yok. Ve seçimlerde yine Cumhur İttifakı, 2019 yerel seçimlerinde büyük oy farkı ile kazandı ama yürütme ergi olması nedeniyle böyle bir durum yaratıldı. Ve bu seçim seçmenini tatmin etmedi. Neden? O belediye başkanlıkları CHP seçmeninin tatmin edecek faaliyetlerde bulunmadılar. Daha fazla İYİ Parti ile münasebetleri oldu. Bu fotoğrafta onun yansımasıdır."
"CHP İÇİNDE SAFLAŞMA VAR"
"Bu noktada Kemal Bey, adaylığını götürebildiği yere kadar götürecek. Ama son noktada veto durumu olursa bir mazeret ve gerekçe ile feragat edebilecektir diye düşünmekteyim. İşte öyle bir durumun olmasına binayken her ne kadar Ekrem İmamoğlu, geri çekilme planlamış olsa her durumda takım içerisinde yer aldığını dile getirmekte. Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu bizim forvetimizdir" diyor. CHP içinde çok büyük karışıklık var. Kemal Bey ve İmamoğlu tarafında saflaşma var."
AKŞENER'İN İKİ YÜZLÜ TAVRI
"Şimdi bu tabloya biz nasıl geldik? İmamoğlu ile ilgili mahkemenin verdiği bir karar var. Meral Akşener o günün akşamı Ankara'dan yola çıktı. Ve kendi açıklamaları var "Diğer genel başkanları aradım ulaşamadım" diye! Tabi genel başkanlara ulaşamamak mümkün değildir. Danışmanları ve özel kalemleri var. Bir şekilde irtibat kurulabilir. Sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Ama bu tablo herhalde 24 saat sonra söndü. Bumerang gibi aleyhlerine sonuçlar doğurmaya başladı."
KILIÇDAROĞLU'NUN "BABA-OĞLUL" AÇIKLAMASI
"Kemal Bey'in daha önce de böyle çıkışları var. Muharrem İnce'ye de 2018 seçimlerinde de "Gel buraya Muharrem" ifadesini kullanmıştı. Ve İnce "Bugünkü durumum olsa çok sert veririm" demişti. Özeleştirisini yapmıştı. Şimdi burada İmamoğlu'nun çağrılması, danışmanlarının yazılı metin hazırlaması, kürsüye çıkıp konuşma yapacağını değerlendirmesi ve bunların hiç birisinin gerçekleşmemesi. Grup Toplantısı'nda soğuk karşılanması! Burada bu tablo oluştu ve oradaki tabloyu da görerek... 1. basamak Cumhurbaşkanlığı adaylığı olmazsa 2. basamağı kaybetmek istemiyor. O da (CHP) Genel Başkanlık. Bu yaşananlar İmamoğlu'nun imajına zarar verdi."
BAŞKAN ERDOĞAN: FİSKOS MASASINDA AYLARDIR SİNSİ PAZARLIKLAR YAPTILAR
Başkan Erdoğan, Erzurum yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
6'lı masada yaşanan kaosa dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi pazarlıklar yaptılar. Amaç, Erdoğan'ı ve onun şahsında Cumhur İttifakı'nı devirmek. Peki yerine ne koyacaklar, belli değil." dedi.
BAHÇELİ'DEN "BABA-OĞUL VE ABLA" TEPKSİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun partinin genel merkezinde düzenlenen 18. Dönem sertifika törenine katıldı.
Burada 6'lı masaya sert yüklenen MHP Lideri Bahçeli, "Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir. Biz bu olan bitenlere 'zillet' demeyelim de ne diyelim?" ifadelerini kullandı.
6+1'DE KİM NE DEDİ?
CHP: "HERKES BAY KEMAL'İ BEKLESİN"
İYİ PARTİ: "KAZANACAK ADAYI SEÇMEK LAZIM"
SAADET PARTİSİ: "MASAYLA İSTİŞAREDEN KOPMAYACAK BİR İSİM..."
GELECEK PARTİSİ: "TAVRIMIZI KOYACAĞIZ"
DEVA PARTİSİ: "ARTIK ZAMANI GELİYOR BU İŞİN"
DEMOKRAT PARTİ: "ADAY BOLLUĞU VAR"
HDP: "HDP'SİZ SEÇİMİ KAZANAMAZSINIZ"
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