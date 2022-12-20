Emine Erdoğan tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ ve ’Sıfır Atık Mavi Projesi’ne gençlerden tam not

Geleceğe yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak hepimizin görevi bunun için ise ilk adımı ücretli poşet uygulamasıyla attık ve 2, 44 milyar lira tasarruf sağladık ardından sınırları aşan bir dünya markası haline gelen sıfır atık projesini gerçekleştirdik.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖRNEK HAREKET

Türkiye'de kritik projenin öncüsü Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hiç bir şeye kullan at gözüyle bakılmaması gerektiğini plastikten uzak durup hiç atık oluşturmamayı hedeflememiz gerektiği vurgusunu yapıyor.