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Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' ve 'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne gençlerden tam not

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Emine Erdoğan tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ ve ’Sıfır Atık Mavi Projesi’ne gençlerden tam not

A Haber, temiz ve yaşanabilir bir gelecek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni ve kardeş proje Sıfır Atık Mavi'yi gençlere sordu. Gençler bu projeleri destekliyor ancak halkın bilinçli bir şeklide hareket etmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Sıfır Atık Projesi, 2017 yılında hayallerinde ötesinde başlatıldı.

Geleceğe yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak hepimizin görevi bunun için ise ilk adımı ücretli poşet uygulamasıyla attık ve 2, 44 milyar lira tasarruf sağladık ardından sınırları aşan bir dünya markası haline gelen sıfır atık projesini gerçekleştirdik.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖRNEK HAREKET

Türkiye'de kritik projenin öncüsü Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hiç bir şeye kullan at gözüyle bakılmaması gerektiğini plastikten uzak durup hiç atık oluşturmamayı hedeflememiz gerektiği vurgusunu yapıyor.

A HABER PROJEYİ GENÇLERE SORDU

"Peki, sıfır atık projesi nedir? Türkiye'nin geleceği açısından önemi ne?" sorusuna yanıt arandı.

A Haber, gençlere Türkiye'nin en büyük çevre hareketini sordu ve görüşlerini aldı.

Bu kapsamda Türkiye'nin geleceği gençler nesiller artık her yerde sıfır atık kutularını gördüklerini söylüyor.

HALK BİLİNÇLİ OLMALI

Bu projenin en çok dikkat edenleri ise gençler.

Gençler bu projeleri destekliyor ancak halkın bilinçli bir şeklide hareket etmesi gerektiğini düşünüyorlar.

SIFIR ATIK MAVİ PROJESİ

Sıfır Atık Projesi'nin kardeşi deniz kirliliğiyle savaşan Sıfır Atık Mavi Projesi hem var olan atıkları temizlemeyi hem de yeni atıkların oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.

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