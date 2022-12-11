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Haberler Galeri EYT'de yaş bulmacası çözüldü! Tepeden tırnağa yaş ve prim piramiti! 1999-2000-2001-2022 sigorta girişliler... Staj ve sigorta başlangıç...

EYT'de yaş bulmacası çözüldü! Tepeden tırnağa yaş ve prim piramiti! 1999-2000-2001-2022 sigorta girişliler... Staj ve sigorta başlangıç...

EYT düzenlemesi için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışan milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi için detayları merak ederken, diğer yandan tazminat hesaplamalarını sıklaştırdı. Emeklilikte Yaşa Takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim günü için detaylar merak ediliyor. SSK'lılar 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlar 7200-9000 prim günü için tamamlama formüllerini merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi için merak edilen o detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 19:22
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EYT’de yaş bulmacası çözüldü! Tepeden tırnağa yaş ve prim piramiti! 1999-2000-2001-2022 sigorta girişliler... Staj ve sigorta başlangıç...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte düzenlemenin detayları için ipuçları geliyor. Bu süreçte merak edilen yaş ve prim günü için istenecek rakamlar oldu. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan yapılacak düzenlemeyi beklerken, hesaplamalarını yapmaya devam ediyor. Prim günü eksik olanlar için tamamlama formülleri ise gündeme geldi. Peki, EYT düzenlemesinde yaş sınırı nedir? Kaç yaşındakiler EYT kapsamında olacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de yaş bulmacası çözüldü! Tepeden tırnağa yaş ve prim piramiti! 1999-2000-2001-2022 sigorta girişliler... Staj ve sigorta başlangıç...

Yaş şartı ile ilgili merak edilen sorunların cevaplarını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirdi.

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EYT’de yaş bulmacası çözüldü! Tepeden tırnağa yaş ve prim piramiti! 1999-2000-2001-2022 sigorta girişliler... Staj ve sigorta başlangıç...

EYT 'de yaş şartı olacak mı? Külliyede konuşuldu! İşte detaylar

EYT'de yaş şartı olacak mı?

İşte merak edilen sorulara Faruk Erdem'in cevapları:

"Toplantıda Meclis Grup Başkanvekillerinin de olması aslında bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Bugüne kadar teknik çalışma yapıldı. Şimdi artık onun bir yasa çerçevesi içine alınıp Meclis'te ele alınması söz konusu.

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EYT’de yaş bulmacası çözüldü! Tepeden tırnağa yaş ve prim piramiti! 1999-2000-2001-2022 sigorta girişliler... Staj ve sigorta başlangıç...

Çalışma Bakanlığının önünde bir veri seti var. Kimlerin hak sahip olduğu kimlerin EYT'den yararlanacağı bütün bu rakamlar bakanlığın önünde yer alıyor. Bu kapsamda kimlerin kapsama gireceğini artık herkes biliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş ve çalışmaya başlayıp prim ödemiş herkes EYT'li sayılacak.

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EYT’de yaş bulmacası çözüldü! Tepeden tırnağa yaş ve prim piramiti! 1999-2000-2001-2022 sigorta girişliler... Staj ve sigorta başlangıç...

Kimlerin kapsama gireceği noktasında ise yasanın çerçevesini bilmemiz gerekiyor. Yaş meselesinde bu EYT'li vatandaşlarımız 8 Eylül 1999 yılında çıkarılan yasayla yaş şartına takılmış durumda. Dolayısıyla bu sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapıldı. Tabi burada alternatifli birçok tasarı hazırlanıyor.