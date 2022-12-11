EYT'de yaş bulmacası çözüldü! Tepeden tırnağa yaş ve prim piramiti! 1999-2000-2001-2022 sigorta girişliler... Staj ve sigorta başlangıç...

EYT düzenlemesi için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışan milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi için detayları merak ederken, diğer yandan tazminat hesaplamalarını sıklaştırdı. Emeklilikte Yaşa Takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaş ve prim günü için detaylar merak ediliyor. SSK'lılar 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlar 7200-9000 prim günü için tamamlama formüllerini merak ediyor. İşte, EYT düzenlemesi için merak edilen o detaylar!