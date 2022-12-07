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Sözcü Gazetesi’nin “Halk ekmek” çarpıtması

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Giriş: 07.12.2022 13:37
Sözcü Gazetesi, Şanlıurfa'daki halk ekmek büfelerini hedef aldı. Asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan Sözcü Gazetesi'ne Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, halk ekmek üretim noktasından cevap verdi.
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