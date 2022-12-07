Sözcü Gazetesi’nin “Halk ekmek” çarpıtması boşa çıktı! A Haber’de sert tepki

Sözcü Gazetesi yine asılsız bir habere imza attı. Bu kez hedeflerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vardı. Gazete halk ekmeğe ilişkin "göz boyama" başlığıyla, kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Şanlıurfa Belediyesi BELTUR Genel Müdürü İbrahim Emiroğlu, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emiroğlu, "Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mevcut olan büfelerimizin hiçbirisi Cumhurbaşkanımızın geçiş güzergahı üzerinde bulunmamakta." dedi.

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