EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?

SGK borçlanmalarından biri olan doğum borçlanması Emeklilikte Yaşa Takılanlar gündemi nedeniyle merak konusu oluyor. Doğum borçlanması, doğumdan önce sigorta girişi olan kadın çalışanlara tanınıyor. Prim gün sayısı eksik olanlar doğum sonrası çalışamadığı süreleri borçlanarak, bu sürelerdeki eksik gün sayılarını tamamlayabiliyor. Peki, "Doğum borçlanması ne kadar, nasıl yapılır? 2022 doğum borçlanması günlük ne kadar? İşte, detaylar...