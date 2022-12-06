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Haberler Galeri EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?

EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?

SGK borçlanmalarından biri olan doğum borçlanması Emeklilikte Yaşa Takılanlar gündemi nedeniyle merak konusu oluyor. Doğum borçlanması, doğumdan önce sigorta girişi olan kadın çalışanlara tanınıyor. Prim gün sayısı eksik olanlar doğum sonrası çalışamadığı süreleri borçlanarak, bu sürelerdeki eksik gün sayılarını tamamlayabiliyor. Peki, "Doğum borçlanması ne kadar, nasıl yapılır? 2022 doğum borçlanması günlük ne kadar? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 18:25
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EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşıldı. EYT'li olabilmek için doğum borçlanmasının nasıl yapılacağı özellikle kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki, doğum borçlanması nedir, nasıl yapılır? Doğum borçlanması ne kadar? İşte, merak edilen detaylar...

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EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

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EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?

Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA" adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

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EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?


Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

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EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

En az 1 gün sigortalı çalışmış kadınların, doğum yaptıktan sonra çalışmaya ara vermeleri yüzünden prim ödemeleri durabilir. Doğum borçlanması sayesinde, en fazla 2 senelik bir sürenin primi ödenebilmektedir. Geriye dönük ödenebilen bu prim sayesinde, kadınlar emeklilikte dezavantajlı konuma düşmezler. Bununla birlikte çocuklarıyla gönül rahatlığıyla zaman geçirebilirler.