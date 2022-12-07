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EYT'de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT'de şartlar değişecek mi?

EYT'de kadın ve erkeklerde yaş şartı çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisiydi. 06 Aralık tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tarafından A Para ekranlarında açıklandı. Peki EYT'ye yaş sınırı gelecek mi? Kadın ve erkeklerde yaş sınırı nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 09:55
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EYT’de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT’de şartlar değişecek mi?

Milyonları ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili tablo meclisin eşiğinde. Dün gerçekleşen EYT görüşmeleriyle birlikte tablo netleşti. Gelen son dakika bilgilerine göre EYT'de kadın ve erkek yaş sınırı nasıl olacak? Faruk Erdem açıklamalarında, kadın ve erkek için konuşulan yaş şartını açıkladı. işte konuya ilişkin detaylar...

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EYT’de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT’de şartlar değişecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı EYT taslağı bu şekilde iken dün gerçekleşen 3'lü zirvede EYT çalışmasında yaş şartı da masaya yatırıldı. Özellikle işveren tarafından gelen talep dikkate alındı. 2 milyon kişinin biranda emekli edilmesinin işveren ve bütçe üzerinde ağır yük oluşturması nedeniyle yaş şartı yeniden gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.

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EYT’de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT’de şartlar değişecek mi?

SON KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.

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EYT’de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT’de şartlar değişecek mi?

KADINLARDA 48 ERKEKLERDE 50

A Para canlı yayınına katılan Faruk Erdem konuya ilişkin açıklamalarında EYT'li kapsayan sayısının çok olması noktasında masaya değişik önerilerin geldiğini aktararak, "Kadınlar için 48, erkekler için de 50 yaş sınırının gelmesi gündemdeydi. Bir diğer öneri ise kadınlar için 50, erkekler için ise 52 yaş sınırıydı. Bunların hepsi o masa konuşuluyor." diye aktarıldı.

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EYT’de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT’de şartlar değişecek mi?

EYT'nin hem teknik hem de mali boyutunun olduğunun da altını çizen Erdem, sonucun bunların ışığında ulaşacağını aktardı. Devamında ise Erdem, "18 yaşında çalışmaya başlamış olup genç yaşta şu anda emekli olmayı hesaplayanlar da var. Bunu sınırlandıracak durum yaş şartı olacak. 8 Eylül 199'da çıkartılmak zorunda kalınan yasada da bu konu etkili olmuştu. 18 yaşında sigortalı olmuş bir kadın 38 yaşında, 18 yaşında sigortalı olan erkek 43 yaşında emekli oldu." dedi.