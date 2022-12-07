EYT’de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT’de şartlar değişecek mi?

EYT'nin hem teknik hem de mali boyutunun olduğunun da altını çizen Erdem, sonucun bunların ışığında ulaşacağını aktardı. Devamında ise Erdem, "18 yaşında çalışmaya başlamış olup genç yaşta şu anda emekli olmayı hesaplayanlar da var. Bunu sınırlandıracak durum yaş şartı olacak. 8 Eylül 199'da çıkartılmak zorunda kalınan yasada da bu konu etkili olmuştu. 18 yaşında sigortalı olmuş bir kadın 38 yaşında, 18 yaşında sigortalı olan erkek 43 yaşında emekli oldu." dedi.