Külliye'de EYT toplantısı! Başkan Erdoğan Bakan Nebati ve Bilgin'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.
SUNUM YAPTILAR
Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT yasasıyla ilgili sunum yaptı.
ARALIK AYI İÇİNDE MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR
Toplantının ardından alınacak kararlarla birlikte düzenlemelerin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.
2 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK
Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.
EYT ÖZELİNDE KREDİ PAKETİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Bakanlıkça hazırlık başlatıldığını bildirdi.
Nebati, Twitter hesabından, EYT'lilere yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.
FUAT OKTAY BAŞKANLIĞINDA EYT TOPLANTISI
Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Oktay'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.
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