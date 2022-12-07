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Videolar Ekonomi Videoları EYT için kulislerde flaş iddia! Kapsamına ilişkin heyecanlandıran açıklama! Ne zaman açıklanacak?

EYT için kulislerde flaş iddia! Kapsamına ilişkin heyecanlandıran açıklama! Ne zaman açıklanacak?

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Giriş: 07.12.2022 22:09
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'nin açıklanacağı tarih artık yaklaşırken konuya ilişkin detayları ve kulislerdeki son bilgileri Çalışma ekonomisti Doç.Dr. Resul Kurt A Haber'de aktardı. EYT'nin kapsamına ilişkin çarpıcı detaylar veren Kurt, son bir ayda yaşanan gelişmeleri paylaştı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
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