07 Aralık 2022, Çarşamba
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EYT için kulislerde flaş iddia! Kapsamına ilişkin heyecanlandıran açıklama! Ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'nin açıklanacağı tarih artık yaklaşırken konuya ilişkin detayları ve kulislerdeki son bilgileri Çalışma ekonomisti Doç.Dr. Resul Kurt A Haber'de aktardı. EYT'nin kapsamına ilişkin çarpıcı detaylar veren Kurt, son bir ayda yaşanan gelişmeleri paylaştı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte detaylar...