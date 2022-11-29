Destek tutarı 7 milyon liraya çıkarıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kırsal kalkınmada tarıma dayalı yatırımların desteklenmesinde hibeye esas proje tutarı limitleri yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre hibeye esas proje tutarı üst limitleri KDV hariç, yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5 milyon liradan 7 milyon liraya çıkarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
7 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre, hibeye esas proje tutarı üst limitleri KDV hariç, yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5 milyon liradan 7 milyon liraya çıkarıldı.
Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için ise miktarlar 3,5 milyon liradan 5 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 3 milyon liradan 4 milyon liraya yükseltildi.
YÜZDE 50 HİBE KISMINI KAPSIYOR
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre ise A iş planı kapsamında yer alan makine ekipman alım destekleri başvuruları için hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 300 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı. A İş planı 5 bin-500 bin lira desteklerin yüzde 50 hibe kısmını kapsıyor.
B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 600 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. B iş planı ekonomik yatırımların 1 milyona kadar olanının desteklenmesini içeriyor.
B iş planı kapsamında, bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu 5 dekara kadar tarım arazisi varlığı olan, hayvancılık işletmelerinde ise 50 başa kadar büyükbaş veya 300 başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan küçük aile işletmelerinin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvuruları destek kapsamına alındı.
İKAMET ZORUNLULUĞU KALKTI
A iş planı kapsamında yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinde ikamet etme zorunluluğu kaldırıldı. Damla sulama ile gübreleme çözümleri destek kapsamına alındı
Akıllı tarım uygulamalarında fertigasyon (damla sulama ile gübreleme) çözümleri destek kapsamına alındı. Ayrıca illerin yatırım bütçeleri belirlenirken yapılan katsayı hesaplamasına ilin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı kriteri eklendi.
Başvurular, söz konusu tebliğlere bağlı güncel uygulama rehberlerinin yayınlanmasının ardından başlayacak.
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