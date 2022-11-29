Destek tutarı 7 milyon liraya çıkarıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı

YÜZDE 50 HİBE KISMINI KAPSIYOR

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre ise A iş planı kapsamında yer alan makine ekipman alım destekleri başvuruları için hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 300 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı. A İş planı 5 bin-500 bin lira desteklerin yüzde 50 hibe kısmını kapsıyor.

B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 600 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. B iş planı ekonomik yatırımların 1 milyona kadar olanının desteklenmesini içeriyor.

B iş planı kapsamında, bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu 5 dekara kadar tarım arazisi varlığı olan, hayvancılık işletmelerinde ise 50 başa kadar büyükbaş veya 300 başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan küçük aile işletmelerinin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvuruları destek kapsamına alındı.