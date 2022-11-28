Asgari ücret için maraton başlıyor! İşte ilk toplantı için muhtemel tarih... Asgari ücret süreci nasıl ilerleyecek?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete 2023 yılı başında yapılacak olan zam miktarına ilişkin ilk toplantı Aralık ayında yapılacak. Komisyonun yapacağı dördüncü toplantının ardından yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor. İşte detaylar...
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücretin belirlenmesi için süreç başlıyor. Hükümet, işçi ve işveren kesiminin oluşturduğu asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısını bu hafta yapması bekleniyor.
1-2 ARALIK'TA İLK TOPLANTI İHTİMALİ
Asgari ücret tespit komisyonu teamül gereği önceki yıllarda olduğu üzere her yıl aralık ayının ilk iş günlerinde açılış toplantısını yapıyor. Bu nedenle komisyon 1 veya 2 Aralık'ta ilk toplantı için bir araya gelebilir.
BAKANLIK ÇAĞRI YAPACAK
Toplantı bu hafta yapılmasa bile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taraflara, komisyonun toplanmasına yönelik çağrı yapması bekleniyor.
TEMSİLCİLER BULUŞACAK
Komisyonda, 5 hükümet temsilcisinin yanı sıra işçi kesimini temsilen Türk-İş'ten 5 ve işveren kesimini temsilen İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan 5 kişi masada olacak.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI...
Yapılacak ilk toplantıda tarafların talep ve beklentileri masaya getirilirken ikinci ve üçüncü toplantıların da tarihi belirlenecek.
NE OLMUŞTU?
2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin, komisyonun yapacağı dördüncü toplantıda açıklanması bekleniyor. 2022 yılı için uygulanan asgari ücret ocak ayında yüzde 50,4 ve tammuz ayında ise yüzde 30'luk iki zammın ardından net 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'liyi mest edecek tablo netleşti! Emekli olmak için kilit formül! 1999, 2001, 2002, 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl, yaş ve staj...
- VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? SON 2 GÜN!
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Kasım Kabine Toplantısı alınan kararlar neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
- Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2022? TEFE-TÜFE kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak?
- PTT işçi alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurular başladı mı, şartları neler?
- Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yapılacak? 28 Kasım TRT 1 YAYIN AKIŞI
- EFSANE CUMA'DAN SONRA SİBER PAZARTESİ! 2022 Siber Pazartesi indirimleri nedir, ne zaman bitiyor?
- TOKİ 3. Etap kura takvimi: Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?
- HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU | Esnafa düşük faizli 60 ay vadeli 500.000 TL kredi desteği! 0,75 faiz oranı! Kimler başvurabilir, şartları neler?
- YILIN SON FAİZ KARARI! FED faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararı ne olur?
- Emekliye koşulsuz 2.200 TL verilecek! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı herkes faydalanacak! Ödeme takvimi...
- Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçı hangi kanalda?