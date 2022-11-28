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Asgari ücret için maraton başlıyor! İşte ilk toplantı için muhtemel tarih... Asgari ücret süreci nasıl ilerleyecek?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Asgari ücret için maraton başlıyor! İşte ilk toplantı için muhtemel tarih... Asgari ücret süreci nasıl ilerleyecek?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete 2023 yılı başında yapılacak olan zam miktarına ilişkin ilk toplantı Aralık ayında yapılacak. Komisyonun yapacağı dördüncü toplantının ardından yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor. İşte detaylar...

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücretin belirlenmesi için süreç başlıyor. Hükümet, işçi ve işveren kesiminin oluşturduğu asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısını bu hafta yapması bekleniyor.

1-2 ARALIK'TA İLK TOPLANTI İHTİMALİ

Asgari ücret tespit komisyonu teamül gereği önceki yıllarda olduğu üzere her yıl aralık ayının ilk iş günlerinde açılış toplantısını yapıyor. Bu nedenle komisyon 1 veya 2 Aralık'ta ilk toplantı için bir araya gelebilir.

BAKANLIK ÇAĞRI YAPACAK

Toplantı bu hafta yapılmasa bile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taraflara, komisyonun toplanmasına yönelik çağrı yapması bekleniyor.

TEMSİLCİLER BULUŞACAK

Komisyonda, 5 hükümet temsilcisinin yanı sıra işçi kesimini temsilen Türk-İş'ten 5 ve işveren kesimini temsilen İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan 5 kişi masada olacak.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI...

Yapılacak ilk toplantıda tarafların talep ve beklentileri masaya getirilirken ikinci ve üçüncü toplantıların da tarihi belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin, komisyonun yapacağı dördüncü toplantıda açıklanması bekleniyor. 2022 yılı için uygulanan asgari ücret ocak ayında yüzde 50,4 ve tammuz ayında ise yüzde 30'luk iki zammın ardından net 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücret için maraton başlıyor! ASGARİ ÜCRET İÇİN MARATON BAŞLIYOR!

Hükümetten asgari ücret açıklaması

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