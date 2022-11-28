Asgari ücret için maraton başlıyor! İşte ilk toplantı için muhtemel tarih... Asgari ücret süreci nasıl ilerleyecek?

1-2 ARALIK'TA İLK TOPLANTI İHTİMALİ

Asgari ücret tespit komisyonu teamül gereği önceki yıllarda olduğu üzere her yıl aralık ayının ilk iş günlerinde açılış toplantısını yapıyor. Bu nedenle komisyon 1 veya 2 Aralık'ta ilk toplantı için bir araya gelebilir.