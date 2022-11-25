Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor... Fuat Oktay’dan enflasyon vurgusu

ENFLASYON ALTINDA EZDİRMEMEK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ

Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.