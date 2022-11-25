Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor... Fuat Oktay'dan enflasyon vurgusu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 2023 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada gündemdeki çok sayıda önemli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte Oktay'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
ASGARİ ÜCRET İÇİN ARALIK AYI
İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.
ENFLASYON ALTINDA EZDİRMEMEK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ
Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.
MISIR İLE İLİŞKİLER
Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Kasım Kanal D yayın akışı...
- ATA AÖF SINAVLARI SAAT BİLGİSİ | ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav ortalamayı ne kadar etkiler?
- Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!
- Yalı Çapkını 10. bölüm CANLI full izle! 25 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...
- Yalı Çapkını'nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?
- SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde! Daha yüksek yüksek maaş alın! Çok az kişi biliyor! 2008 senesinden evvel...
- ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte haftanın puan durumu...
- ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?
- POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM 2022 13 bin polis alımı başvuruları bitti mi, hangi tarihte bitecek?
- YKS tarihi ertelendi mi? 2023 YKS üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS TYT AYT sınav takvimi değişecek mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- Ziraat Bankası sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi alımı son durum!