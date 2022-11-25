25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor... Fuat Oktay'dan enflasyon vurgusu

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor... Fuat Oktay'dan enflasyon vurgusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
ABONE OL
Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor... Fuat Oktay’dan enflasyon vurgusu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 2023 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada gündemdeki çok sayıda önemli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Oktay'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARALIK AYI

İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.

ENFLASYON ALTINDA EZDİRMEMEK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ

Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.

MISIR İLE İLİŞKİLER

Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA