26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
ABONE OL
Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Rusya, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından Kur'an-ı Kerim hafızlarını ağırlayan yarışmaya, Türkiye'den de isimler katılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberinde...

30 milyon Müslümanın yaşadığı Rusya, uluslararası düzeyde Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ev sahipliği yapıyor.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Başkent Moskova'da bu yıl yirmincisi düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim hafızları yarışmasına 20'den fazla ülkeden tanınmış hafızlar katılıyor.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Yarışmada Kabe imamlarından Abdulmuhsin el-Kasım de özel misafir olarak yer alıyor.


Kırgızistan ve Kazakistan müfteler konseyleri de kapsamlı bir heyetle müsabakaya katılım gösteriyor.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Uluslararası juri heyetinde, Türkiye, Rusya, Suudi Arabistan, Yemen ve Lübnanlı hocalar bulunuyor. Bu hocalar, Kur'an-ı Kerim hafızlarının "Güzel Kur'an okuma" dalındaki yeteneklerini değerlendiriyor.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Rusya Müftüler Konseyi Moskova Bölgesi Kültür Departmanı Başkanı Rinat Abyanov, Kur'an hafızları yarışmasını son yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığını belirtti. Bu yılki yarışmanın tarihinin, Volga bölgesi Müslümanları açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Abyanov, uluslararası Kur'an-ı Kerim hafızları yarışmasının her yıl farklı bir temayla düzenlendiğine dikkat çekti. Yarışmanın aynı zamanda birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptığına değindi.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Moskova'da bu yıl 20. düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim hafızları yarışmasına Türkiye'den de katılımcı bulunuyor.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Türk hafız Ahmet Kuzu, etkinliklerde yarışmadan ziyade kardeşlik ikliminin hakim olduğuna, güzel bir ortam bulunduğuna dikkat çekti.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Dünyanın en iyi hafızlarının kuran okumalarına tanık olan dinleyiciler yarışma çerçevesinde düzenlenen kültür programlarına da katılabiliyor.

Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması

Katılımcılara, İslam'ın Rusya'ya gelişinin tarihi konusunda da detaylı bilgi veriliyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA