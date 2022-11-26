Görüntüler Rusya’dan… Moskova’da Kur’an-ı Kerim hafızları yarışması
Rusya, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından Kur'an-ı Kerim hafızlarını ağırlayan yarışmaya, Türkiye'den de isimler katılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in özel haberinde...
30 milyon Müslümanın yaşadığı Rusya, uluslararası düzeyde Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına ev sahipliği yapıyor.
Başkent Moskova'da bu yıl yirmincisi düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim hafızları yarışmasına 20'den fazla ülkeden tanınmış hafızlar katılıyor.
Yarışmada Kabe imamlarından Abdulmuhsin el-Kasım de özel misafir olarak yer alıyor.
Kırgızistan ve Kazakistan müfteler konseyleri de kapsamlı bir heyetle müsabakaya katılım gösteriyor.
Uluslararası juri heyetinde, Türkiye, Rusya, Suudi Arabistan, Yemen ve Lübnanlı hocalar bulunuyor. Bu hocalar, Kur'an-ı Kerim hafızlarının "Güzel Kur'an okuma" dalındaki yeteneklerini değerlendiriyor.
Rusya Müftüler Konseyi Moskova Bölgesi Kültür Departmanı Başkanı Rinat Abyanov, Kur'an hafızları yarışmasını son yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığını belirtti. Bu yılki yarışmanın tarihinin, Volga bölgesi Müslümanları açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.
Abyanov, uluslararası Kur'an-ı Kerim hafızları yarışmasının her yıl farklı bir temayla düzenlendiğine dikkat çekti. Yarışmanın aynı zamanda birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptığına değindi.
Moskova'da bu yıl 20. düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim hafızları yarışmasına Türkiye'den de katılımcı bulunuyor.
Türk hafız Ahmet Kuzu, etkinliklerde yarışmadan ziyade kardeşlik ikliminin hakim olduğuna, güzel bir ortam bulunduğuna dikkat çekti.
Dünyanın en iyi hafızlarının kuran okumalarına tanık olan dinleyiciler yarışma çerçevesinde düzenlenen kültür programlarına da katılabiliyor.
Katılımcılara, İslam'ın Rusya'ya gelişinin tarihi konusunda da detaylı bilgi veriliyor.
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