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Ankara'nın göbeğinde ölümle burun buruna! Vatandaşların kabusu oldu...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Ankara’nın göbeğinde ölümle burun buruna! Vatandaşların kabusu oldu...

Kaldırımı olmayan bir mahalle... Hem de Ankara'nın göbeğinde. Yıllardır yapılmayan kaldırımlar Akpınar Mahallesi sakinlerinin adeta kabusu oldu. Onların tek isteği güvenli bir şekilde kaldırımda yürüyebilmek.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Kaldırım yayalar için diyoruz ancak tabii ki ortada bir kaldırım varsa...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Akpınar Mahallesi'nde ne yazık ki ne bir kaldırım var ne de bir uyarı levhası var.

En çok da bu güzergahı kullanmak zorunda olan öğrencilerin hayatı tehlikede.

Evlerinden okula gitmek için her gün bu yolu kullanarak deyim yerindeyse kelle koltukta yolculuk yapıyorlar.

Kaldırım bulamayan vatandaşlar ise adeta yolun ortasından yürümek zorunda.

VATANDAŞLARIN KABUSU OLDU

Mahalle sakinleri A Haber'e konu ile ilgili şikayetlerini anlattı.

İşte o açıklamalar;

- Biraz tedirgin oluyoruz açıkçası yürürken kaldırım olmadığı için arkadan araba gelirken. Herhangi çalışma da yok.

- Çıkmaları zaten zor bir şey, bir de kaldırım olmaması da zaten kötü bir şey.

"REZALET BİR YER"

- Yarın ileride burada yağmur olacak, kar olacak insanlar nereden yürüyecek nasıl yürüyecek hiç bunu düşünen yok. 3 gün geçiyor gelecek, 5 gün geçiyor hala bir şey yok, burası rezalet bir yer. Büyükşehirden geliyorlar bakıyorlar hiçbir icraat yok yani.

Can güvenliği de yok yani. Hadi biz yaşımızı almışız dikkat ediyoruz ama gençlerimiz gidiyor eşim gidiyor çocuğum gidiyor okula burada.

- Tabii ki kaldırımın olması çok daha iyi olur. Aslında tüm vatandaşlar zorluk çekiyor ama öğrenciler ultra zorluk çekiyor.

- Görüyorsunuz ben de araba geçiş yolundan gidiyorum, buraya mutlaka bize yaya geçidi için bir yol yapılması yani kaldırım yapılması gerekiyor. Orada da çok kazalar oluyor, orası da çok tehlikeli burası da çok tehlikeli hanımefendi, burası da çok tehlikeli.

- Gördüğünüz gibi şuradan gelirken kaldırımdan değil de yolun üzerinden gelmek zorunda kalıyorsunuz yani. Zorlanıyor yani insanlar da zorlanıyor bizler de zorlanıyoruz. Daha çok yaşlılar da zorlanıyor yani.

- Belediye yani burada hiçbir şey yapmıyor. Çankaya çalışmıyor.

- Arabalar hızlı gidip gelip geliyor, biz de mecbur yoldan gitmek zorunda kalıyoruz. İki seneden beri şu şekilde devam ediyor.

- Çocuğum var 17 yaşında bir kızım var ve hiçbir zaman yalnız buraya bırakmıyorum.

Mahalle sakinlerinin hayatı tehlikede ancak tek sorun bu değil sahipsiz köpekler de onlara kabus olmuş durumda.

- Biraz köpekler de olduğu için bazen köpekler atlıyor karşı taraftan yürüyorum.

- Aşırı derecede köpek var, inanın ben şu an bisikletle inecektim korkudan inemedim yani.

- Hele şu yukarıda bildiğiniz köpek yatağı yani.

Ankara’nın göbeğinde ölümle burun buruna ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE ÖLÜMLE BURUN BURUNA

A Haber vatandaşın sesi oldu A HABER VATANDAŞIN SESİ OLDU
Adı yürüyen merdiven ama... ADI YÜRÜYEN MERDİVEN AMA...

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