Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Murat Çuhadar istifa etti! Başkan Erdoğan’a destek kararı aldı
Son dakika haberi... İYİ Parti'de dikkat çeken bir istifa yaşandı. Sosyoterapist - yazar Murat Çuhadar Genel Başkan Meral Akşener'in başdanışmanlığından ayrıldı. Çuhadar, Türkiye'nin Yüzyılı Platformu'nu kurarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararı aldı.
İYİ Parti'de son günlerde yaşanan istifa zincirine bir halka daha eklendi. Bu kez Meral Akşener'in başdanışmanı sosyoterapist-yazar Murat Çuhadar istifa etti.
Çuhadar gelişmeyi yazılı açıklama ile duyurdu. İstifasına gerekçe olarak parti ile politik fikir ayrılıklarını gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK KARARI ALDI
Sosyal çalışmacı Murat Çuhadar Türkiye'nin Yüzyılı Platformu'nu kurarak başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararı aldı.
Yurt genelinde on binlerce üyesi olan 'Yaşama Dokunanlar Platformu'nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin Yüzyılı Platformu ile şehir şehir dolaşacak. AK Parti ve Başkan Erdoğan'a destek çalışmalarını başlatacak.
Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar'ın başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
MURAT ÇUHADAR KİMDİR?
1972 yılında Mardin'de doğdu. Lise sonrası eğitim hayatı Sosyoterapi alanında İsviçre'de, kamu yönetimi alanında ise Anadolu Üniversitesinde devam etti. Uzun yıllar yerel ve ulusal basında köşe yazarlığı, muhabirlik ve Televizyon programcılığı yaptı. 51 Üniversitede proje yönetmenliği ve eğitmenliği yapan Çuhadar geçtiğimiz yıl D Medya tarafından Yılın Yaşam Koçu seçildi. Türkiye ve yurt dışında sosyal siyaset uzmanlığı yönüyle bilinen Murat Çuhadar yurt içi ve yurt dışında konferanslarıyla da tanınmaktadır.
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