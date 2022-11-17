Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Murat Çuhadar istifa etti! Başkan Erdoğan’a destek kararı aldı

İYİ Parti'de son günlerde yaşanan istifa zincirine bir halka daha eklendi. Bu kez Meral Akşener'in başdanışmanı sosyoterapist-yazar Murat Çuhadar istifa etti.

Çuhadar gelişmeyi yazılı açıklama ile duyurdu. İstifasına gerekçe olarak parti ile politik fikir ayrılıklarını gösterdi.