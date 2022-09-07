Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu: KYK yurt sonuçları açıklandı | İşte KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
Üniversiteye yerleşen binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor. Okullarına açılmasına kısa süre kala “KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Kasapoğlu, yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler...
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Tarihin en yüksek yerleştirme sayısını yakaladık. Yüzde 80 bir yerleştirme oranı. 2 faz daha var.
KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı, bir süredir başvuruda bulunan adayların odağında. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da yine bu sistem üzerinden erişime açılacak. "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya devam ediyor.
Henüz sonuçların erişime açılacağı tarihle ilgili bir açıklama bulunmasa da sonuç ekranının kısa süre içerisinde aktifleşmesi bekleniyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sonuç sorgulama ekranı...
KYK YURT BAŞVURULARI SONA ERDİ!
24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. Konuyla ilgili açıklamanın bugün 10.00'da gelmesi bekleniyor!
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimize eklenecektir.
Öte yandan üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.
KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.
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