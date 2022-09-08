KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu 1. faz KYK yurt yerleştirmelerinin yapıldığını belirterek detayları paylaştı. Peki, KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Kasapoğlu KYK yurt yerleştirme sonuçlarının 1. fazının belli olduğunu duyurdu. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimini bitirdi. Peki, KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Son dakika haberi... Büyük bir merakla beklenen 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada KYK yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi.
2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilebiliyor.
KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?
KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.
KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?
Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. Bunun ardından yedekteki isimlere de sırasıyla kayıt hakkı gelecek. Yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi sağlanacak.
KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
KYK YURT YEDEK BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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- KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
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