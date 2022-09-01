01 Eylül 2022, Perşembe
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CHP'de Abdullah Gül tartışması! Gül ile görüşen CHP'li milletvekili kim?
CHP'li bir milletvekilinin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve o görüşmede Gül'ün ''Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile seçim kazanılmaz'' mesajı verdiği iddiası muhalefeti karıştırdı. Başkent kulislerindeki neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.