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CHP'de Abdullah Gül tartışması! Gül ile görüşen CHP'li milletvekili kim?

A Haber
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Giriş: 01.09.2022 10:50
CHP'li bir milletvekilinin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve o görüşmede Gül'ün ''Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile seçim kazanılmaz'' mesajı verdiği iddiası muhalefeti karıştırdı. Başkent kulislerindeki neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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