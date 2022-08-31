Terör bağlantılı 33 kişi hala görevde! Mersin Büyükşehir Belediyesi nasıl terör yuvasına döndü?

İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğunu tespit etti. Bu kişilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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