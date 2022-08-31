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Terör bağlantılı 33 kişi hala görevde! Mersin Büyükşehir Belediyesi nasıl terör yuvasına döndü?

A Haber
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Giriş: 31.08.2022 09:26
İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğunu tespit etti. Bu kişilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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