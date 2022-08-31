Meral Akşener’e 2023 seçimleri için büyük baskı! O isim için dış güçler devrede! Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak?

KHK'LILAR MESELESİ

6+1 ile CHP iktidar olsa devletleşelim desek de Ali Babacan ile bunu nasıl yapacaksınız? Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu tüm KHK'lıları affedeceğiz diyor. FETÖ ile nasıl mücadele edeceksiniz?