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Meral Akşener'e 2023 seçimleri için büyük baskı! O isim için dış güçler devrede! Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak?

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Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Meral Akşener’e 2023 seçimleri için büyük baskı! O isim için dış güçler devrede! Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak?

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Millet İttifakı'nın 2023 adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevigen altılı masada herkesin kendi sırasını beklediğini ifade ederken, Meral Akşener'in Abdullah Gül'ün adaylığını kabul etmesi için dış güçler tarafından baskılandığını belirtti. Peki Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte detaylar...

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında Millet İttifakı'nın 2023 adayının kim olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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ALTILI MASADA HERKES SIRASINI BEKLİYOR

6'lı masadan ciddi bir şey çıkacağını sanmıyorum. Orada herkes kendisine sıra gelmesini bekliyor. Her toplantıdan sonra bizim adayımız kazanacak diyorlar.

AKŞENER GÜL'Ü İSTEMEMİŞTİ

Meral Akşener ikna olsaydı Abdullah Gül aday olacaktı biliyorsunuz. Abdullah Gül ile Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da görüştü. Ama Akşener'i ikna edemediler ve aday Muharrem İnce oldu.

GÜL NEDEN VİDEOLAR ÇEKMEYE BAŞLADI?

Durup dururken Abdullah Gül neden çıkıp video çekti? Meral Akşener Abdullah Gül'ü kabul edecek mi bu çok önemli. İttifak içinde Kılıçdaroğlu ve Akşener dışındaki isimleri ciddiye almıyorum. Onlar kendi içlerinde milletvekili kavgası yapıyorlar.

AKŞENER'İ DIŞ GÜÇLER İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Meral Akşener'i yukarıdan birilerinin ikna etmesini bekliyorlar. Yukarıdan birileri özellikle dışarıdan isimler büyükelçiler falan sürekli Akşener'e gidip Abdullah Gül konusunda baskı yapıyor. Akşener büyük baskı görüyor ve görecek.

KHK'LILAR MESELESİ

6+1 ile CHP iktidar olsa devletleşelim desek de Ali Babacan ile bunu nasıl yapacaksınız? Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu tüm KHK'lıları affedeceğiz diyor. FETÖ ile nasıl mücadele edeceksiniz?

CHP TABANINI HAZIRLIYOR

CHP tabanı şu an Abdullah Gül'ün adaylığına hazırlanıyor.

Kulislerde bomba 2023 iddiası!

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