HaberlerGaleriSoçi'deki Başkan Erdoğan Putin görüşmesi dünya medyasında: Moskova'nın umudu Ankara
Soçi'deki Başkan Erdoğan Putin görüşmesi dünya medyasında: Moskova'nın umudu Ankara
Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 gün içerisindeki ikinci görüşmesine kilitlenmiş durumda. Manşetlere taşınan kritik görüşme hakkında Washington Post, Ankara'nın Moskova'nın umudu haline geldiğini söylerken Kommersant 'Türkiye ve Rusya birbirine ayak uyduruyor' başlığını kullandı.
Giriş Tarihi: 05.08.2022 17:01Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 17:02