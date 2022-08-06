06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Soçi'de neler görüşüldü? Tel Rıfat ve Münbiç terörden temizlenecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir günlük Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya geldi. 4 saat süren liderler zirvesinde hem tahıl koridorunun güvenliği, hem de Suriye'nin egemenliği konularında ortak kararlar alındı. Suriye'deki terör örgütlerine karşı ise ortak mücadele yürütüleceğinin altı çizildi. Peki harekat olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.