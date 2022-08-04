04 Ağustos 2022, Perşembe
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurulan kumpası açıkladı
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi çarşamba günü Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil satışında kurulan bayi, galeri ve araç kiralama kumpasını açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 06:54
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