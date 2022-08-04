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Otomobil piyasasında şeytan üçgeni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurulan kumpası açıkladı

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi çarşamba günü Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil satışında kurulan bayi, galeri ve araç kiralama kumpasını açıkladı.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.08.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 06:54
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Otomobil piyasasında şeytan üçgeni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurulan kumpası açıkladı

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi dün Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobil piyasasında şeytan üçgeni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurulan kumpası açıkladı

Katıldığı özel oturumda, SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Muş, otomobil satışlarında bayi, galeri ve filo üçgeninde yapılan operasyona dikkat çekti.

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Otomobil piyasasında şeytan üçgeni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurulan kumpası açıkladı

ŞİŞİRİLMİŞ FİYATI KIRIŞIYORLAR
Otomobil fiyatlarındaki artış ve araç bulunamaması şikâyetlerine dikkat çeken Bakan Muş, bayilerin otomobili galeriye satmış gibi fatura kestiğini ve 'araç yok' dediğini belirten Muş, "Galeride araç katmerli fiyata satılıyor. Şişirilmiş fiyatı kırışıyorlar. Aslında işlem kağıt üzerinde" dedi. Araç kiralama şirketlerinin de (Rent a Car) ana bayiden araç almış gibi görünüp aracı yüksek fiyattan elden çıkardığını ifade eden Muş, "Onlara belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz" dedi.

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Otomobil piyasasında şeytan üçgeni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurulan kumpası açıkladı

2 MİLYON LİRA CEZA
Konunun incelendiğini ve tespiti halinde 2 milyon lira ceza kesildiğini ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızdan özellikle bayilerin, galerilerin fatura ettiği araçlarla ilgili normal fiyatının üzerinde bazı taleplerde bulunulduğu konusunda ihbarlar geliyor. Bunu inceliyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız söz konusu eğer bir bayii, bir galeri ile böyle işbirliğine girip arabaları bayi üzerinden bunları üçüncü bir şahsa faturalandırıp veya faturasız normal fiyatının üzerinde bir fiyat istedikleri tespit edilirse ona göre uygulamamız olacak. Yapacağız tespitlere göre gerekirse orada bazı değişiklere gidebiliriz."

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Otomobil piyasasında şeytan üçgeni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurulan kumpası açıkladı

ARZ SIKINTISI YOK
Türkiye'nin kendi arz güvenliğinde çok büyük bir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Muş, "İhracatımızla alakalı tahıl koridorunun açılmasıyla beraber ihtiyaç duyulan hammadde gelecek. Türkiye, işleyeceği bu hammaddeyle beraber bu dünyadaki oluşabilecek olan arz sıkıntısını bir anlamda da ihracatçı ülke olarak gideren ülkelerin başında gelecek" ifadelerini kullandı.