Avrupa’da başörtü ayrımcılığı! İş başvurularında başörtülülere ret

- Ben de herkes gibi başvurularda bulundum birçok yere özellikle eğitim merkezlerine yazdım. Genelde ya cevap gelmiyordu ya da olumsuz cevap geliyordu. Bir gün dedim ki resimsiz yollamayı deneyeceğim. Denedim ve gerçekten arandım davet edildim. Mülakata gittim. Mülakata gittiğimde oradaki beni karşılayan hanımefendinin yüz ifadesinin değiştiğini gördüm. Oturduk. Benim profilimin tam o yere uygun olduğunu anlattılar bana. Ondan sonra beklediğim soru geldi. Başörtüsünü sorun etti hanımefendi "çıkarsanız olur mu?" diye. Ben de olmaz dedim. Ondan sonra birkaç gün geçti tabii ki olumsuz cevap aldım. Bu beklenen bir olaydı çok da şaşırmadım açıkçası. Yani sürekli yaşadığımız bir durum bu.