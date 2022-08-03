03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Tahıl koridoru Türkiye'yi dünyada nasıl bir konuma yükseltti?
Dünyanın gözü bu yolculukta. Mısır yüklü 'Razoni' adlı kuru yük gemisinde denetim sürerken Türkiye'nin bu diplomatik başarısı taktir ediliyor. Peki Tahıl koridoru Türkiye'yi dünyada nasıl bir konuma yükseltti? Tahıl koridorunun ardından barış masası kurulur mu? Gelişmeleri A Haber ekibinden Mehmet Karataş’ın konuğu olan siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.