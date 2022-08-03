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Tahıl koridoru Türkiye'yi dünyada nasıl bir konuma yükseltti?

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 11:23
Dünyanın gözü bu yolculukta. Mısır yüklü 'Razoni' adlı kuru yük gemisinde denetim sürerken Türkiye'nin bu diplomatik başarısı taktir ediliyor. Peki Tahıl koridoru Türkiye'yi dünyada nasıl bir konuma yükseltti? Tahıl koridorunun ardından barış masası kurulur mu? Gelişmeleri A Haber ekibinden Mehmet Karataş’ın konuğu olan siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.
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