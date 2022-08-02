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Üretici-market fiyat farkı 9 kata yaklaştı! Elma üreticide 2 TL markette 18 TL

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Üretici-market fiyat farkı 9 kata yaklaştı! Elma üreticide 2 TL markette 18 TL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatları raporunu yayınladı. Rapora göre geride bıraktığımız ay üretici ve market fiyatları arasındaki fark 9 kata yaklaştı. En büyük fiyat farkı elmada görüldü. 25 üründe fiyat artışı yaşandı. Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

Temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı. Bu ayın da üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 766,5 ile elmada gerçekleşti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan; fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette ıspanak, üreticide kuru kayısı olduğunu belirtti. Peki farklar ne anlama geliyor?

Aydın Ağaoğlu şöyle değerlendirdi:

"Elmanın fiyat yükselmesiyle ilgili eksik söylenen şeyler var. Aracılar olduğu doğru farklı durumlar söz konusu. Yakın zamanda zincir marketler ile Rekabet Kurumu'nun karşı karşıya geldiğinde hazırladığı raporu ve cezayı hepimiz izledik.

5 zincir market ki bunlar en çok mağazası olan ve tüketiciye çeşitli ürün sunan ucuz olduğunu düşünebileceğiniz yerler. Bunlar toplu alım yapıyor ve en dip fiyatlardan ürün topluyorlar. Satıcılar onlara mal satmak için çırpınıyor. Biz onların 3 liraya aldığı elmayı onlardan 34 liraya alıp yiyoruz. Yani 11 katın üzerinde bile artış var.

Üretim ile ilgili fireler var elbette bununla ilgili bizim çözüm önerilerimiz var. Soğuk hatlar kurulursa gelecekte topluma ucuz firesi düşük taze sebze ve meyve intikali sağlanır. Ama bugün konumuz farklı. Zincir marketlerin toptan şirketi var. Bu belgeler belli ve bunları sizlere ilettim.

Bu toptan şirket 3 liraya aldığ elmayı 17 liraya mağazaya devretmiş. Yani yaklaşık 6 kat fiyat farkı oluşmuş sadece burada. Sonra o mağaza bunu yaklaşık 2 katıyla 33,90 liraya tüketiciye satıyor, işte tablo bu. Değerlendirme kamuoyunun, yetkililerin ve ahilik anlayışı ile ticaret yapan insanlarındır.

A Haber'e gönderdiğim bu fotoğrafları kendim çektim ve inanamadım. Burada hırsızlık var. Bunlar paravan şirketler. Yeni hal yasası bunu önleyecek. Yeni yasada yüzde 30'luk bir alan üreticilere ücretsiz olarak teşviklerle ayrılacak. O halde bir kişi 2 yer açamayacak.

Şu anda Rekabet Kurumu büyük bir inceleme yapıyor. Kritik süreçte bu ülkede benim görmek istemediğim tablolar bunlar. Niye inceleme ya da soruşturma ihtiyacı ortaya çıksın. Demek ki burada bir şeyler var. Bu ülkenin yasaları var."

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