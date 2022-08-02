Üretici-market fiyat farkı 9 kata yaklaştı! Elma üreticide 2 TL markette 18 TL

5 zincir market ki bunlar en çok mağazası olan ve tüketiciye çeşitli ürün sunan ucuz olduğunu düşünebileceğiniz yerler. Bunlar toplu alım yapıyor ve en dip fiyatlardan ürün topluyorlar. Satıcılar onlara mal satmak için çırpınıyor. Biz onların 3 liraya aldığı elmayı onlardan 34 liraya alıp yiyoruz. Yani 11 katın üzerinde bile artış var.