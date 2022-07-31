ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmandı! ’Nancy Pelosi Tayvan’a gelirse uçağını düşürürüz’

"South China Sea Brief" adlı bloğun yazarı Vietnamlı deniz güvenliği uzmanı Duan Dang, kişisel Twitter hesabında, bir "Tip 052D" destroyer ve bir "Tip 054A" fırkateynin olduğu iki Çin savaş gemisinin, ABD uçak gemisinin 27 kilometre ve 25 kilometre yakınında görüldüğüne dair deniz takip verilerini paylaştı.