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ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmandı! 'Nancy Pelosi Tayvan'a gelirse uçağını düşürürüz'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustosta yapmayı planladığı iddia edilen Tayvan ziyareti, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandırıyor. ABD'ye gözdağı veren Çin'in askeri tatbikat yapması ve hatta Pelosi'nin uçağının düşürülebileceği iddiaları "Yeni bir savaş kapıda mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 12:05
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ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmandı! ’Nancy Pelosi Tayvan’a gelirse uçağını düşürürüz’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustosta yapmayı planladığı öne sürülen Tayvan ziyareti, birkaç gündür ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandırıyor.

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ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmandı! ’Nancy Pelosi Tayvan’a gelirse uçağını düşürürüz’

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, ABD donanmasına ait Ronald Reagan savaş gemisi, harp filosuyla Güney Çin Denizi'nde egemenlik tartışmalarına konu olan Spartly Adaları'nın 185 kilometre güneyinde seyrediyor.

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ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmandı! ’Nancy Pelosi Tayvan’a gelirse uçağını düşürürüz’

Hafta başında güdümlü füze taşıyan bir destroyer ve kruvazör ile Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket eden filonun varış hedefine ilişkin açıklama yapılmazken, söz konusu doğrultuda ilerlemesi halinde Tayvan'a ulaşacağı öngörülüyor.

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ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmandı! ’Nancy Pelosi Tayvan’a gelirse uçağını düşürürüz’

Bu ziyareti desteklemeyen Çinli yetkililer hafta içinde ABD'ye art arda uyarılarda bulundu.

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ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmandı! ’Nancy Pelosi Tayvan’a gelirse uçağını düşürürüz’

"South China Sea Brief" adlı bloğun yazarı Vietnamlı deniz güvenliği uzmanı Duan Dang, kişisel Twitter hesabında, bir "Tip 052D" destroyer ve bir "Tip 054A" fırkateynin olduğu iki Çin savaş gemisinin, ABD uçak gemisinin 27 kilometre ve 25 kilometre yakınında görüldüğüne dair deniz takip verilerini paylaştı.