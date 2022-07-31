31 Temmuz 2022, Pazar
ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmandı! 'Nancy Pelosi Tayvan'a gelirse uçağını düşürürüz'
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustosta yapmayı planladığı iddia edilen Tayvan ziyareti, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandırıyor. ABD'ye gözdağı veren Çin'in askeri tatbikat yapması ve hatta Pelosi'nin uçağının düşürülebileceği iddiaları "Yeni bir savaş kapıda mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 31.07.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 12:05
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