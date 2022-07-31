Sırbistan-Kosova sınırında alarm! Cumhurbaşkanı 'Gece yarısı saldıracaklar' deyip duyurdu
Sırbistan ile Kosova sınırında sirenlerin çaldığı, sınıra yakın noktalara ise Sırplar tarafından barikatlar kurulduğu iddia edildi. 'Bir savaş' söylentisini gündeme getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova ordusu gece yarısı Sırbistan'ın kuzeyine saldırmayı planlıyor" diye konuştu. Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti.
Kosova ile Sırbistan arasında yıllardır devam eden gerilim yeniden tırmandı. Yerel kaynaklar, Sırbistan'ın Kosova'ya girdiğini iddia etti. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise, Sırp ordusunun Kosova topraklarına girmediğini açıkladı. Kosova ordusuna ait hafif zırhlı araçların ise Sırbistan sınırına ilerlediği ifade edildi. Kosova Polisi, iki ülke sınırındaki Bërnjak ve Jarinje noktalarının yolcuların geçişine kapatıldığını duyurdu.
Gelişmelerin ardından halkına seslenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirterek, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.
Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.
Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.
"SIRBİSTAN, KOLAYCA YENEBİLECEĞİNİZ BİR ÜLKE DEĞİL"
Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.
Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.
Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.
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