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MİT’ bebek katilinin Suriye’de güvenli evi başına yıkıldı! Nüsret Tebiş yok edildi

A Haber
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Giriş: 30.07.2022 10:32
Suriye’de teröristlerin ABD çatısı adı altında güvenli bölge olarak gördüğü ve güvenli evler oluşturduğu Haseke’de MİT Güngören bombacısı bebek katili Nüsret Tebiş etkisiz hale getirdi. Peki operasyonlar ne mesaj verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi. Ağar, “Güngören saldırısı en radikal en sarsıcı eylemlerden bir tanesiydi. Özellikle 2003 işgalinden sonra Irak’ta gördüğümüz eylemlerin bir benzeriydi. Yani katliamı artırmak için patlamayı yemleme olarak kullandılar. İnsanları önce patlatıyorlar sonra bölgeye yardıma gelen ekipleri ve vatandaşları da diğer bombayı patlatarak katlettiler. PKK’nın nasıl bir örgüt olduğunu anlatan çarpıcı bir örnek. Bu saldırının intikamını aldıkları için bunun bedelini ödettikleri için MİT’e teşekkür ederim” dedi.
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