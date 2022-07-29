4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Bilindiği üzere yeni bir destek paketiydi. Bu 15 milyar liralık bir destek paketi. İlk başta sosyal yardımlardan faydalanamayanlar için başlamıştır ama belli bir gelirin altındaki emekliler ve asgari ücretliler gibi vatandaşlarında yararlanmasına açıldı.