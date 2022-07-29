4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek ödemelerine başlıyor. Yaklaşık 4 milyon hanenin faydalanacağı Aile Destek Paketi başvuruları ve ödeme tarihleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların temmuz ayında gerçekleştiğini açıklayarak ödeme tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamada; ihtiyaç sahibi herkesin destekten yararlanabileceği belirtilirken daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek. Başkan Erdoğan da pazartesi günü Kabine toplantısında sonra önemli bir müjdeyi paylaşacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Bilindiği üzere yeni bir destek paketiydi. Bu 15 milyar liralık bir destek paketi. İlk başta sosyal yardımlardan faydalanamayanlar için başlamıştır ama belli bir gelirin altındaki emekliler ve asgari ücretliler gibi vatandaşlarında yararlanmasına açıldı.
e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Orada bir takım sorular var. Kira, fatura ve eşinizin gelirini aynı zamanda çocukların giderleri soruluyor. Orada her türlü gider soruluyor. Buna göre bir gelir testi yapılıyor ve destek ortaya çıkıyor.
Başvuru yapanlar için bugün paralar hesaplara yatacak. 1 yıl boyunca destek sürecek. Daha sonra uzatılma durumu meydana gelebilir. Eğer e-Devlet'i olmayan vatandaşlar kaymakamlıklara giderek görüşme yapabilirler.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında sonra önemli bir sosyal destek paketi açıklayabilir. 2 önemli proje var. Birisi sosyal konutlarla ilgili diğeri dar gelirli vatandaşların hem hukuki hem maddi destekleriyle ilgili. Çok önemli bir müjde geliyor. Özellikle icralık olmuş hacizlik olmuş borçlarla ilgili olacak."
A HABER CANLI YAYININA MESAJ
A Haber canlı yayının takip eden Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ekiplerimizle önemli bir not paylaştı. Temmuz ayında başvuru yapan vatandaşlar hak sahiplikleri kabul edildiğinde temmuz ayının almaya hak kazanacak. Diğer aylarda temmuz ayı ödemeleri eklenerek yapılacak.
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