Son dakika: Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları harekete geçti! Dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.
Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler.
Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları...
- Güncel YKS kılavuzu 2022: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans üniversite bölümleri sorgulama nasıl yapılır?
- YKS tercih puan türleri ve başarı sıralaması: 2022 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık...
- Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- SON 2 GÜN! Öğretmen il dışı tayin başvuru nasıl yapılır? 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklancak?
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?
- YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...
- YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2022: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversiteler...
- YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?
- Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM'den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...