Dünyanın gözü Tahran’daki üçlü zirvede! Savaş sonrası ilk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece İran’ın başkenti Tahran’a giderken bu sabah saatlerinde Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Dünya basını, Başkan Erdoğan’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştireceği zirveye odaklandı.
Türkiye'nin aktif şekilde yürüttüğü ve küresel krizlerin çözüm noktasında oynadığı kilit rol, dünya basını tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.
Bu hafta yine Türkiye'nin diplomasi trafiği yoğun olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı. Başkan Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.
Dünyanın gözü bugün İran'ın başkenti Tahran'da olacak. BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir araya gelecek.
Yarın ise İstanbul'da küresel tahıl krizi için Türk ve Rus heyetleri görüşecek. Dünya basını Tahran'da bugün gerçekleştirilecek olan üçlü zirveye odaklanmış durumda.
SAVAŞ SONRASI İLK
Ortadoğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen süreçte Tahran'daki görüşmenin ana gündeminde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonu, sığınmacıların geri dönüşü ve anayasal geçiş süreci yer alıyor.
Fransa merkezli AFP ajansı, İran'daki zirvede tarafların ayrıca ikili görüşmeler de yapacak olmasına dikkat çekti. Bu görüşmelerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ilk kez yüz yüze geleceklerinin altı çizildi.
Al Jazeera'daki geniş haberde de görüşmelerde özellikle Suriye konusunda önemli kararların beklendiği kaydedildi. Öte yandan üçlü zirve öncesinde İran'dan bölgesel krizlerle ilgili de bir açıklama geldi.
RİYAD AÇIKLAMASI
İran Dış Politikalar Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi, bölgedeki krizlerin tek çözümünün diyalogdan geçtiğini belirterek, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bu yönde bir girişim başlatılması çağrısı yaptı.
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