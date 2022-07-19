YKS tercih kılavuzu yayımlandı! Tercih yapılırken nelere dikkat edilmeli?
YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Sırada tercihler var. Peki öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Sıralama oynamalarında büyük dalgalanma olur mu? Puan mı önemli sıralama mı? Öğrencilerim merak ettiği sorunların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan eğitimci Emre Orhan verdi.
Emre Orhan'ın öne çıkan ifadeleri:
"Burada puan değil sıralama önemli. Adaylar burada sıralamadaki yerine bakmalı. Bu senenin geçmiş yıllara oranla bir farkı vardı. Kısmen matematik testi diğer yıllara göre daha kolay sorulardan oluştu. Özellikle sayısalcı öğrencilerin matematik netlerinde yığılma oldu.
Eşit ağırlık öğrencilerin beklenenin üzerinde matematik neti yaptığı için burada belli bir puan aralığında yığılma oldu. Öğrencilerin geçen seneye göre puanları yüksek olup sıralamaları aşağıda olabilir.
Hatta bu sıralamalar geçen seneye göre 200 bine kadar aşağı inmiş olabilir. Bunun nedeni barajın kalkması ve matematik testinin kısmen de olsa kolay olması bunu sonucu ortaya çıkardı. Eşit ağırlık kısmında tercih yapmak daha zor olacak.
Tercih konusunda insanlar bazen matematiksel formüller verebilir öğrenci arkadaşlarımız bunlara çok takılmasınlar. 24 tercih hakları var bunu özellikle ilk 3 tercihinde kendilerine ütopik gelse bile istedikleri yeri yazsınlar. Özellikle bunu kendilerine tavsiye edebilirim.
4-10 tercih arasında da kendi sıralamalarının yüzde 50 üzerinde başlayıp yüzde 5 altına kadar inebilirler. Burası olma ihtimali olan kısım olarak değerlendirilebilir. Ama asıl yerleşecekleri yerler 11-21 arası tercihler olur. Bu kısımda kendi sıralamalarının yüzde 50 altına kadar düşebilirler. Örneğin 100 bininci sıradaysa 150 bine kadar düşebilirler.
Artık kesin dediğimiz kesin üniversiteye girsin dediğimiz 22-24 arası tercih sıralamasında direk bulunduğu sıralamasının yüzde 50 altından yüzde 80'e kadar tercih yapabilirler. Ama tercih her yılın kendine özel bir durumudur."
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